Gleich vier Unfälle hintereinander haben sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der A 12 zwischen den Anschlussstellen Friedersdorf und Storkow ereignet. An den Zusammenstößen auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) in Höhe Kilometer 10,5 und damit kurz vor Storkow, waren nach ersten Angaben der Polizeidirektion Ost acht Fahrzeuge beteiligt. Darunter war auch ein Kleintransporter.

Zwei Personen wurden verletzt, sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bad Saarow gebracht.

Feuerwehren Friedersdorf und Spreenhagen im Einsatz

Die Feuerwehren aus Friedersdorf und Spreenhagen waren im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Während des Einsatzes der Feuerwehr, der Polizei und der Rettungsdienste musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Oder) für etwa 80 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau.

