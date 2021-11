A 13 bei Groß Köris: Behinderung eines Rettungswagens

Groß Köris

Am Sonntag kurz vor 14 Uhr wurde ein Rettungswagen auf der A 13 in Richtung Dresden erheblich von einem Kleinwagen behindert. Außerdem wurden die Rettungskräfte durch den Fahrer des Kleinwagens beleidigt und zu einer Gefahrenbremsung genötigt, so dass es fast zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Die Polizisten stoppten den Kleinwagen schließlich an der Anschlussstelle Kittlitz. Hier wurde der 40-jährige Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei schlug der Drogenvortest positiv auf Cannabis an, so dass er eine beweissichernde Blutprobe im Krankenhaus abgeben musste. Neben der Drogenfahrt wurde der Mann mit dem Vorwurf eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr konfrontiert. Die entsprechenden Verfahren wurden von der Polizei eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline