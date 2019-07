Bestensee

Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen und -hubschrauber wurden am Sonntag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A 13 in Fahrtrichtung Berlin gerufen. Zwischen den Anschlussstellen Groß Köris und Bestensee war ein VW-Transporter auf einen Mercedes aufgefahren und hatte diesen auf einen BMW geschoben. In der Folge hatte ein Motorradfahrer mit seiner BMW nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr auf den havarierten VW auf.

Sechs Menschen verletzt

Der 41-jährige Mercedes-Fahrer hatte leichte, seine 40-jährige Beifahrerin und zwei mitreisende Kinder im Alter von 11 und 17 Jahren schwere Verletzungen erlitten, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden BMW-Insassen wurden leicht verletzt und mussten im Rettungswagen versorgt worden.

30.000 Euro Schaden

Bei einem geschätzten Gesamtschaden von rund 30.000 Euro mussten drei Fahrzeuge von Abschleppdiensten geborgen werden. Bis 16 Uhr sorgte eine Vollsperrung zur Absicherung des Rettungseinsatzes für einen Stau auf der A 13.

Von MAZonline