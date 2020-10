Zossen

Noch immer ist die 70-jährige Wünsdorferin ganz aufgeregt. Zwar ist es schon einige Tage her, doch der Schreck sitzt immer noch tief: Am Mittwochmittag bekam die Frau, die ihren Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen möchte, einen Anruf von Trickbetrügern. Sie habe immer gedacht, dass sie darauf nicht reinfallen könne, erzählt sie. Schließlich habe sie schon oft von dem Enkeltrick oder ähnlichen Maschen gelesen. Doch immerhin rund zehn Minuten schafften es die Betrüger am Telefon auch bei ihr, sie zum Zweifeln zu bringen.

Betrügerin gibt sich als Tochter aus

Gegen Mittag bekam sie einen Anruf von einer Frau, die weinte und schluchzte, sodass die kaum zu verstehen war. „Sie sagte immer: ,Mutti, Mutti, es ist etwas ganz Schlimmes passiert’“, erzählt die 70-Jährige. Unter dem Weinen habe sie nicht richtig erkannt, ob es ihre Tochter ist. Die Frau am Telefon habe dann gesagt, dass sie einen Unfall gehabt habe und jemanden totgefahren hätte. „Ich habe am ganzen Körper gezittert“, sagt die Wünsdorferin. Ihr Mann, der auch im Haus ist, versucht währenddessen, die Tochter auf dem Handy zu erreichen, doch sie geht nicht ran.

„Es hat so viel gepasst“, sagt die 70-Jährige. Die Frau habe behauptet der Unfall sei in Berlin passiert, wo die Tochter arbeitet. „Außerdem ist meine Tochter lange kein Auto gefahren, erst jetzt wieder“, sagt die Wünsdorferin. Dann habe sie mit einer vermeintlichen Polizistin sprechen sollen. Die wollte ihren Namen erfahren. „Da bin ich stutzig geworden“, erzählt die 70-Jährige. „Den Namen hätte sie doch von meiner Tochter kennen müssen.“ Als sie den nicht rausgibt, wird die angebliche Polizistin aggressiv. „Da war mir dann alles klar“, sagt die Wünsdorferin. Als die Polizisten dann den Mann im Hintergrund hörte, legte sie schließlich auf.

Polizei kennt diese „Schockanrufe“

Der Polizei sind diese Art Tricks bekannt. „Das sind sogenannten Schockanrufen“, sagt Simon Harre von der für Zossen zuständigen Polizeidirektion. „Die Kombination aus Schock, Drohungen und Mitleid gegenüber dem vermeintlichen Angehörigen soll die oftmals älteren Opfer dazu bringen, den Wahrheitsgehalt nicht zu hinterfragen und Geld herauszugeben.“ Hätte die Wünsdorferin nicht aufgelegt, hätte die angebliche Tochter vermutlich behauptet, sie würde eine Untersuchungshaft oder ein Strafverfahren nur vermeiden können, wenn sie eine hohe Summe als Kaution hinterlegen würde, sagt Harre.

Die Polizei rät in solchen Situationen dazu, sich am Telefon nicht ausfragen und sich nicht drängen und unter Druck setzen zu lassen. Betroffene sollen möglichst einen späteren Gesprächstermin vereinbaren, damit sie in der Zwischenzeit ihre Verwandten oder bei der örtlichen Polizei anrufen können. Auch empfiehlt die Polizei, sich möglichst die Nummer zu notieren und bei Zweifeln ebenfalls die Polizei zu informieren. Geld sollen zudem natürlich nie an Personen übergeben werden, die nicht persönlich bekannt sind. Auch nach Vereinbarung der Geldübergabe können Betroffene noch die Polizei informieren.

Von Lisa Neugebauer