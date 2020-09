AfD-Mann Kleinwächter berichtet über Corona-Erkrankung und kritisiert Behörden

Dahme-Spreewald

Norbert Kleinwächter hat es erwischt – aber nicht sonderlich schwer, wie er selbst sagt. Seit etwas mehr als einer Woche weiß der AfD-Bundestagsabgeordnete, dass er mit dem Corona-Virus infiziert ist. In einem zwölf Minuten langen Facebook-Video hat Kleinwächter nun Einblicke in seinen Gesundheitszustand gegeben – und dabei auch die Corona-Politik der Bundesregierung und den Umgang des Gesundheitsamtes Dahme-Spreewald mit seiner Erkrankung kritisiert.

Die Erkrankung selbst beschreibt Kleinwächter in dem Video als „die leichteste Erkältung, die ich je hatte“. Er habe am Sonnabend voriger Woche erste Symptome entwickelt, sei müde gewesen, habe viel geschlafen. Am Sonntag habe der Kopfschmerz und trockener Husten eingesetzt zudem habe er Gerüche wahrgenommen, die es nicht gab. Später sei der Geruchssinn völlig verschwunden. „Ja, es gibt diese Krankheit“, konstatiert er, und sie fühle sich auch anders an als eine herkömmliche Erkältung. Angesichts der leichten Symptome seien die Maßnahmen der Bundesregierung aber unangemessen.

Kleinwächter : Kontaktpersonen wurden nicht abgefragt

Kleinwächter kritisiert aber vor allen einen aus seiner Sicht inkonsistenten Umgang des Gesundheitsamtes Dahme-Spreewald mit seiner Erkrankung. Das Amt habe sich kaum für seine Kontaktpersonen interessiert. Nach dem positiven Test habe er selbst Namen von Personen zusammengetragen, mit denen er in den 14 Tagen zuvor zusammengetroffen sei. Das habe aber niemand wissen wollen, genauso wenig wie Restaurants oder Veranstaltungen, die er besucht habe. Er sei nur gefragt worden, mit wem er in den zwei Tagen vor der Erkrankung für mehr als 15 Minuten intensiven Kontakt hatte. Kleinwächter: „Das war nur meine Frau“. Nun frage er sich, weshalb er in Restaurants Listen ausfüllen muss, wenn diese gar nicht abgefragt werden.

Zudem kritisiert Kleinwächter, dass seine Frau nicht getestet wurde, obwohl sie in der Zwischenzeit ebenfalls Symptome entwickelt habe. „Dadurch fällt sie aus der Statistik.“ In der Folge würden schwere Verläufe stärker gewichtet und die Krankheit wirke gefährlicher als sie eigentlich sei.

Gesundheitsamt : Nachverfolgung nur bei größeren Ausbrüchen

Beim Gesundheitsamt Dahme-Spreewald will man sich aus Gründen des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht nicht direkt zu Kleinwächter äußern, zumindest aber die Hintergründe erklären. Die Verfolgung von Kontaktpersonen erfolge nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) – weshalb alle engen Kontaktpersonen, mit denen der oder die Betroffene in den letzten 48 Stunden vor Symptombeginn mehr als 15 Minuten Face-to-face-Kontakt hatte, erfragt, kontaktiert und für 14 Tage abgesondert werden. „Sollten Kontaktpersonen symptomatisch werden, erhalten sie eine Aufforderung, den Hausarzt aufzusuchen.“ Dort werde gegebenenfalls ein Test veranlasst.

Eine Suche nach Quellen erfolge nur bei größeren Ausbrüchen oder in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Seniorenheimen. Für diese Nachverfolgung seien die Gästelisten in Restaurants da.

Dass die Krankheit im überwiegenden Teil mild verlaufe, sei unbestritten. Aber: „Die Wahrscheinlichkeit für schwere und auch tödliche Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.“ Es könne aber auch ohne bekannte Vorerkrankungen und bei jungen Menschen zu schweren bis lebensbedrohlichen Verläufen kommen. Langzeitfolgen auch nach leichten Verläufen seien derzeit nicht abschätzbar.

Aktuell sind im Landkreis Dahme-Spreewald sechs Personen mit Corona infiziert. 315 Fälle sind bislang bekannt.

Von Oliver Fischer