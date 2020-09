Dahme-Spreewald

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass sich ein Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion mit dem Corona-Virus infiziert hat. Nun ist auch klar, um wen es sich handelt: Wie das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf einen Fraktionssprecher berichtete, ist Norbert Kleinwächter aus Wildau der betroffene Abgeordnete.

Kleinwächter soll am Wochenende Krankheitssymptome entwickelt haben. Am Dienstag habe er seine Fraktion informiert. Termine für die Woche wurden abgesagt. Sechs weitere Abgeordnete und einige Mitarbeiter, die mit ihm in Kontakt standen, seien nach Hause geschickt worden.

Auf Twitter Warnapp kritisiert

In anderen Fraktionen herrscht nun Unmut, weil viele AfD-Abgeordnete sich nicht an die Empfehlung halten, eine Maske zu tragen. Norbert Kleinwächter hat sich in der Vergangenheit ebenfalls als Kritiker der Corona-Maßnahmen positioniert. Auf Twitter schrieb er im Juni: „Tut mir leid: Wenn ich Corona bekomme, wird eure Corona-Warn-App nicht piepen. So was kommt mir nichts aufs Gerät.“

Norbert Kleinwächter, 34, sitzt seit 2017 für die AfD im Bundestag. Vorher war er erst AfD-Kreisvorsitzender in Dahme-Spreewald, später Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag. In Wildau kandidiert er auch als Bürgermeister. Mit dem Einzug in den Bundestag legte er alle Funktionen im Landkreis nieder.

Von MAZ-online