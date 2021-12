AfD in Dahme-Spreewald: Neue Verwirrung um Rainer Schamberger

Dahme-Spreewald

In einem Rechtsstreit um die Mitgliedschaft in der AfD-Kreistagsfraktion hat der Eichwalder AfD-Politiker Rainer Schamberger offenbar einen Etappensieg erreicht. Wie sein Fraktionskollege Gerd Winzer am Mittwoch im Kreistag mitteilte, ist Schamberger nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Cottbus wieder Mitglied der Fraktion. Zuletzt hatte er als fraktionsloser Abgeordneter den Sitzungen des Kreistags beigewohnt. Das Verwaltungsgericht wollte eine entsprechende Entscheidung am Donnerstag allerdings noch nicht bestätigen. Man werde sich dazu erst am Freitag öffentlich äußern, hieß es.

Zumindest der Hintergrund ist aber klar: Rainer Schamberger war im Herbst zunächst von seinem Posten als AfD-Co-Fraktionschef zurückgetreten und später aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden, nachdem bekannt geworden war, dass er unter falschem Namen Führungen in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen angeboten hatte. Die AfD-Spitze hatte sich daraufhin öffentlich von ihm distanziert. Gegen den Ausschluss aus der Fraktion hatte sich Schamberger aber gerichtlich gewehrt und einstweiligen Rechtsschutz beantragt, wie er bestätigt. Das Ergebnis war ihm bis Donnerstag aber noch nicht bekannt.„Wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich“, sagte er.

Äußerung sorgt für Verwirrung

Die Äußerung von Gerd Winzer hatte im Kreistag Verwirrung ausgelöst. Die AfD-Fraktion war zuletzt wegen einiger Wechsel kleiner geworden. Die früheren Fraktionsvorsitzenden Vincent Fuchs und Ute Fuchs sowie die Königs Wusterhausenerin Anja Czyzewsky waren ausgetreten, Rainer Schamberger war ausgeschlossen worden. Der Königs Wusterhausener Jan Schenk war dafür in die Fraktion aufgenommen worden. Weil die Fraktionsgröße Einfluss darauf hat, wie viele Ausschussmitglieder eine Fraktion stellen darf, mussten die Ausschüsse neu zugeschnitten und besetzt werden. Gerd Winzer erklärte diese Neubesetzungen in der Sitzung überraschend für hinfällig und begründete das mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts, für die es aber keine Bestätigung gab.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

AfD-Fraktionschef Benjamin Filter sagte am Donnerstag, die Information sei auch für ihn überraschend gekommen. Er kenne das Urteil noch nicht, werde es aber akzeptieren. Wie fraktionsintern dann mit der Personalie umgegangen wird, werde zu klären sein.

Von Oliver Fischer