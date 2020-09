Potsdam

Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerium in Brandenburg haben gemeinsam ein Info-Telefon zur Afrikanischen Schweinepest (ASP) eingerichtet. Unter der Rufnummer 0331/866-5666 beantworteten Beschäftigte aus beiden Ministerien von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Fragen rund um das Thema Afrikanische Schweinepest, teilten beide Ministerien am Freitag in Potsdam mit. Auch die betroffenen Landkreise Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und Oder-Spree hätten Bürgertelefone zu der Tierseuche freigeschaltet.

In Ostbrandenburg ist bei mehreren Wildschweinen die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Der erste Fall wurde nach Ministeriumsangaben am 10. September bestätigt. Die Fundorte liegen im Landkreis Spree-Neiße auf dem Gebiet der Gemeinde Schenkendöbern und im Landkreis Oder-Spree nahe der Gemeinde Neuzelle.

Ministerium: Noch keine Schweinepest-Fälle bei Hausschweinen

Laut Agrarministerium sind die Hausschweinbestände in Deutschland weiterhin frei von der Seuche, die vermutlich von Wildschweinen aus Polen eingeschleppt wurde. Für Menschen ist das Virus den Angaben zufolge ungefährlich.

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sprach am Freitag von einer Zuspitzung der Situation. Landwirte und Waldbewirtschafter müssten gravierende wirtschaftliche Folgen befürchten. Oberstes Ziel sei es, die Hausschweinbestände vor der Afrikanischen Schweinepest zu schützen.

