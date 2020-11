Dahme-Spreewald

Eigentlich wähnten die Chefs des Märkischen Wasser- und Abwasserzweckverbandes den Dauerstreit um die Altanschließerbeiträge für beendet. Vor mehr als zwei Jahren hatte sich der Zweckverband nach einem Gerichtsurteil verpflichtet, alle nicht bestandskräftigen Bescheide aufzuheben. Denjenigen Altanschließern, die gegen ihre Bescheide geklagt hatten, sollten ihre gezahlten Beiträge zurückerstattet werden. Das ist inzwischen zum größten Teil geschehen. Und damit hätte das Thema passé sein sollen. Aber die Gemeinde Zeuthen hebt die Altanschließerbeiträge nun erneut auf die Tagesordnung. Erneut soll es um Rückzahlungen gehen – und wieder wird wohl gestritten werden.

Die Zeuthener wollen erreichen, dass der Verband noch deutlich mehr Beiträge zurückzahlt als bisher vorgesehen. In der Verbandsversammlung am 3. Dezember wird Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) deshalb einen neuen Beschlussantrag zur Abstimmung stellen. Seine Gemeinde fordert, dass sämtliche Altanschließer, die vor 1990 einen Wasseranschluss erhielten, ihre Beiträge zurückbekommen sollen. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob sie gegen den Bescheid geklagt haben, ob ihr Bescheid also bestandskräftig geworden ist oder nicht.

Anzeige

MAVW: „Zeuthener Lösung nicht gerechter als die bisherige“

Das wäre ein Schritt, der weit über die vom MAWV geplanten Rückzahlungen hinaus geht, und der Verband würden den Schritt von sich aus auch nicht gehen, sagt der stellvertretende Verbandsvorsteher Otto Ripplinger. „Wir sind dazu nicht verpflichtet und glauben auch nicht, dass diese Lösung gerechter ist als die bisherige.“

In Zeuthen sieht man das freilich anders. „Wir halten es für eine Frage von Fairness und Rechtsstaatlichkeit, dass nicht nur diejenigen ausbezahlt werden, die geklagt haben, sondern alle Altanschließer“, sagt der Urheber des Antrags, Karl Uwe Fuchs ( FDP). Schließlich habe es teilweise vom Zufall abgehangen, wer wann beschieden worden sei, und wer gegen seinen Bescheid klagte.

Kommunen müssten neun Millionen Euro selbst aufbringen

Die Zeuthener hatten sich schon 2018 darauf geeinigt, den Antrag zu stellen. Man habe das Thema aber bis jetzt ruhen lassen, so Fuchs. „Wir rechnen uns jetzt höhere Chancen aus, den Antrag durch die Verbandsversammlung zu bekommen.“ Wobei die Bürgermeister der 18 MAWV-Mitgliedsgemeinden zumeist nicht selbst entscheiden, wie sie in der Frage abstimmen.

„Mehr Fairness und Rechtsstaatlichkeit“ wünscht sich Karl Uwe Fuchs (FDP, Zeuthen). Quelle: Gerlinde Irmscher

Die meisten holen sich ein Votum ihres Gemeinderats. Denn immerhin würde die von Zeuthen befürwortete Rückzahlung den MAWV rund 38 Millionen Euro kosten. Neun Millionen davon müssten die Mitgliedskommunen selbst aufbringen. Das kann für die einzelne Kommunen ganz schön teuer werden.

Königs Wusterhausener SVV lehnt Zeuthener Vorstoß ab

Königs Wusterhausen etwa müsste als größte Stadt rund 3 Millionen Euro beisteuern. Die SVV lehnte das Ansinnen deshalb bereits rundheraus ab und verpflichtete den Bürgermeister, mit nein zu stimmen. Zumal auch mit dem Beschluss kein Rechtsfrieden hergestellt würde, weil diejenigen, die ihre Beiträge rückerstattet bekämen, danach höhere Wassergebühren zahlen müssten. Zudem sei unklar, war nur die Altanschließer vor 1990 und nicht die bis 2000 ausgezahlt werden sollen.

So argumentiert auch der MAWV. Otto Ripplinger: „Es wäre eine unnötige Bevorteilung der Altanschließer. Dabei hat das Gericht festgestellt, dass sich die Altanschließer an den Kosten genauso beteiligen müssen wie die Neuanschließer“, so Ripplinger.

Schulzendorf stimmt dagegen, Mittenwalde wohl dafür

Auch in Schulzendorf fand sich keine Mehrheit für den Zeuthener Vorstoß. In Mittenwalde hingegen gab es bei der Frage ein Patt im Stadtrat. Bürgermeister Maja Buße ( CDU) wird deshalb wohl für weitere Rückzahlungen stimmen.

Ripplinger warnt für diesen Fall allerdings vor einem weiteren Effekt. Besonders in Mehrfamilienhäusern würden die Mieter durch die Rückzahlungen belastet, sagt er. Der Hauseigentümer würde seinen Anschlussbeitrag zurückbekommen. Die höheren Wassergebühren, die danach fällig werden, müssten aber die Mieter zahlen.

Von Oliver Fischer