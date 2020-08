Kolberg

So viel Familientradition könne man doch nicht aufgeben, sagte sich Gudrun Rehder. Sie war motiviert, den „Alten Dorfkrug“ in Kolberg in der durch Corona bedingten Schließzeit über Wasser zu halten. Seit 1852 schon betreibt die Familie Rehder die Gaststätte. Als im letzten Jahr ihr Mann Wilfried Rehder – ein Gastwirt aus Leidenschaft – starb, hat sie alleine weiter gemacht. Dann kam die Pandemie, was sie vor eine große Herausforderung stellte.

Neustart kurz vor Himmelfahrt

Als Gudrun Rehder zwei Tage vor Himmelfahrt an die Tür zum „Alten Dorfkrug“ für die Gäste wieder öffnen durfte, war das erst einmal eine gute Nachricht. „Allerdings war das so eine Sache, man wusste einfach nicht genau, wie alles ablaufen soll“, erzählt sie und auch, dass sie sich allein gelassen fühlte. Keiner konnte genau sagen, wie das ablaufen soll. „Ich habe mein Hygienekonzept so entwickelt, wie ich dachte, dass es richtig ist. So wurde unter anderem erst einmal der Abstand zwischen den Tischen vergrößert.“

Inzwischen läuft der Betrieb unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Regeln wieder normal. Die Gäste kommen und freuen sich, auch weiterhin im „Alten Dorfkrug“ einkehren zu können. „Nicht wenige begrüßen mich mit den Worten, schön, dass du wieder da bist“, freut sich Gudrun Rehder. Und das sind nicht nur die Kolberger, die die älteste Gaststätte ihres Dorfes zu schätzen wissen. „Gerade jetzt in der Ferienzeit kommen viele von weiter her und wenn man mit den Gästen spricht, hört man oft, dass sie gar nicht wussten, wie schön es auch in Deutschland sein kann“, sagt Gudrun Rehder.

Unterstützung kommt spät

Allerdings: Ihren Ärger darüber, dass so viele auf den Zug aufgesprungen sind, als es um die Unterstützung durch die Corona-Soforthilfe ging, kann sie nicht verbergen. „Ich musste um meine Existenz kämpfen und habe deshalb die Hilfe beantragt. Zweimal wurde ich geprüft und dann endlich ein Tag vor der Wiedereröffnung kam die Unterstützung.“ Die Ungewissheit habe ihr viele schlaflose Nächte bereitet. Sie wollte fast schon aufgeben, ging es doch an das Gesparte, das eigentlich fürs Alter gedacht war.

Wer den Charme des Landgasthauses und die hausgemachte deutsche Küche genießen will, kann das Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr tun. Bei der derzeit eingeschränkten Platzzahl ist eine vorherige Reservierung ratsam.

