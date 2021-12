Dahme-Spreewald

Dagmar Sissolak ist seit Oktober Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamtes Dahme-Spreewald. Seither ist verantwortet sie die Bearbeitung von täglich mehreren 100 Corona-Positiv-Meldungen. Im Interview spricht Sie darüber, was das für die Mitarbeiter und den Landkreis bedeutet.

Frau Dr. Sissolak, bis zu 400 Fallmeldungen erreichen Ihr Gesundheitsamt täglich. Wie muss man sich das vorstellen?

Dagmar Sissolak: Das meiste wird automatisch über eine bundeseinheitliche Software aus Laboren übermittelt. Wir loggen uns dort ein, die Fälle lassen sich damit wie in einer Exceldatei darstellen, bearbeiten und in die Meldesoftware des RKI, die wir verwenden, übernehmen. Zusätzlich erreichen uns Befunde immer noch per Fax oder E-Mail. Diese müssen dann manuell eingetragen werden. Meldungen für andere meldepflichtige Infektionskrankheiten müssen ebenfalls bearbeitet werden.

Wie behandeln Sie die Meldungen?

Wir müssen Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen, den Impfstatus abfragen, Risikofaktoren und Krankheitssymptome aufnehmen, Kontaktpersonen erfassen. Das wird in eine Software eingegeben, die speziell für Covid 19 entwickelt wurde. Wir stellen dann Verbindungen zu anderen Fällen her, definieren größere Ausbruchsgeschehen. Wenn man das konsequent macht, hat ein Bearbeiter mit fünf Fällen pro Tag gut zu tun. Selbst das wird knapp, wenn Betroffene 100 oder 150 Kontaktpersonen haben. Das alles ist in der jetzigen Situation aber nicht realistisch. Wir haben unbearbeitete Fälle von bis zu zwei Wochen angehäuft, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Wir erhoffen uns durch die „Allgemeinverfügung zur Quarantäne“ Erleichterung. Die Betroffenen haben sich nach dieser Allgemeinverfügung eigenständig in Quarantäne zu begeben. Wir müssen also nicht mehr zeitnah Kontakt zu ihnen aufnehmen und Kontaktbeschränkungen aussprechen.

Amtsärztin: Bräuchten 120 – 150 Leute um Defizit bei Corona-Meldungen auszuarbeiten

Wie viel Leute bräuchten Sie, um das Defizit aufzuarbeiten?

Ich schätze 120 bis 150 Personen. Wenn wir den Rückstand aufgeholt hätten, würden vielleicht 90 Leute reichen. Im Ermittlungsteam sind wir aber nur 30 Leute, darunter 15 Soldaten und zehn RKI-Scouts. Viel mehr geht auch nicht. Wir sind räumlich begrenzt und haben personell gar nicht mehr die Kapazität, um einzuarbeiten. Deswegen saufen wir derzeit komplett ab, das kann man schon so sagen.

Worauf konzentrieren Sie sich?

Das Wichtigste sind die Übermittlungen der Fallzahlen ans Land. Dann geht es darum, größere Ereignisse in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe auszumachen, wo vulnerable Personen untergebracht sind, die zum Teil nicht geimpft werden können. Dann kommen Schulen oder Kindergärten, die zuletzt dann oft schon runtergefallen sind.

Gerade da waren die Infektionszahlen zuletzt extrem. Auch im vorigen Jahr waren Kinder durch Schulschließungen belastet. Können Sie mögliche gesundheitliche Folgen schon abschätzen?

Nicht wirklich, da fehlen noch Daten. Was wir aus Stichproben des zahnärztlichen Dienstes ablesen können, sind sehr kariöse Zähne bei Schulkindern. Man sieht auch zunehmend adipöse, verhaltensgestörte Kinder, Kinder die Schwierigkeiten in der Kommunikation haben, die ganz deutlich Schäden von den Lockdowns und reduzierten Kontakten mitbringen. Das ganze Ausmaß wird sich in den Einschulungsuntersuchungen zeigen.

Immerhin scheinen Seniorenheime im Vergleich zum vorigen Jahr weit weniger betroffen zu sein. Trügt der Eindruck?

Einige Ausbrüche in Heimen und im Krankenhaus sind inzwischen beendet. Es gibt aber derzeit noch relevante Ausbrüche in Seniorenheimen. Da kann man mit Booster-Impfungen schnell die schon Zweifach-Geimpften schützen.

Großteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft

Trotzdem sterben regelmäßig Menschen im Landkreis an oder mit Corona. Wer sind diese Menschen?

Nach wie vor zumeist Personen, die auch andere Erkrankungen haben, wo Covid nicht unbedingt der alleinige Grund des Sterbens ist. Fakt ist aber auch: Ein Großteil der Patienten auf den Intensivstationen in unseren Krankenhäusern sind nicht geimpft.

Zuletzt hat sich bei den Zahlen eine leichte Entspannung abgezeichnet. Besteht die Chance, dass wir das Schlimmste schon hinter uns haben?

Es kann genauso gut sein, dass die Überlastung so groß ist, dass man mit den Meldungen nicht mehr hinterherkommt. Das Probenmaterial wird knapp, erste Labore melden Schäden. Deshalb wäre ich da noch äußerst vorsichtig. Wo wir das Limit aber erreicht haben, sind die Krankenhäuser. Dort gibt es kaum noch die Kapazität, weitere Intensivpatienten aufzunehmen.

Viele hatten im Sommer gehofft, dass sich Corona mit den Impfungen erledigt hat. Auf eine Welle in dieser Intensität waren weder die Gesundheitsämter noch die Politik vorbereitet. Was kann man für das nächste Jahr daraus lernen?

Das RKI hatte die Szenarien für den Herbst im Juni schon modelliert, zumindest der Fachwelt war durchaus bekannt, dass abhängig vom Impfstatus eine starke vierte Welle eintreffen würde. Man kann daraus lernen, dass Corona in einer ungeimpften Bevölkerung zum Perpetuum Mobile wird. Deshalb braucht man eine geimpfte Bevölkerung und Flexibilität, um immer wieder schnell auf neue Situationen reagieren zu können. An Struktur und Personal der Gesundheitsämter ist in den letzten 20 Jahren sehr gespart worden. Die Leistungen werden weiterhin als selbstverständlich angesehen, den Aufwand dahinter sieht aber niemand. Das ist ein Thema, das die Politik verfolgen sollte. Da gibt es jetzt durch die Pandemie eine Kehrtwende.

„Wir hatten praktisch keine Ruhephase, auch nicht im Sommer“

Ständige Überlastung macht auch krank. Ist Burnout ein Thema in Ihrem Team?

Die Erschöpfung ist natürlich spürbar. Wir hatten praktisch keine Ruhephase, auch nicht im Sommer. Da gab es zwar weniger Fälle, aber das Gesundheitsamt hat ja noch andere Aufgaben, die wir auch nicht schaffen. Es gibt Wasseruntersuchungen, Einschulungsuntersuchungen, Umweltprüfungen, psychiatrische Notfälle mit möglicher Einweisung, niederschwellige Beratungsleistungen, Begleitung durch Sozialarbeiter. Das muss alles stattfinden. Es sind Berge von Gutachten liegengeblieben, die wir angefangen haben abzuarbeiten. Man kann schon sagen, dass in den Ämtern seit zwei Jahren eine permanente Überforderung herrscht. Angesichts dessen bin ich erstaunt, wie gut die Kommunikationskultur noch ist, wie motiviert und engagiert die meisten der Leute sind. Das ist nicht selbstverständlich. Aber für mich selbst kann ich sagen: Wenn man Führungsverantwortung hat, zuständig ist für den Kinder- und Jugendschutz, für den Arbeitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann bereitet einem das schlaflose Nächte. Speziell wenn man davon ausgeht, dass es noch schwieriger wird.

Frau Dr. Sissolak, Sie sind eigentlich Expertin für Tropenmedizin, haben lange im Ausland gearbeitet, zum Teil unter extremen Bedingungen. Haben Sie eine vergleichbare Situation schon mal erlebt?

Es gibt nichts Vergleichbares. Die Pandemie wird, was die Belastung für das Gesundheitssystem angeht, mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Ich habe einen Putsch auf den Salomonen erlebt, wo die Putschisten gedroht haben, die Wasserquellen für die Bevölkerung zu vergiften. Man konnte sich nicht mehr vom Haus wegbewegen, es musste evakuiert werden. Das war extrem. Aber diese konstante Dauerbelastung, in der weite Teile der Bevölkerung aufs Schärfste beansprucht waren, das kenne ich in dieser Form nicht.

Mit welchem Gefühl gehen Sie in den Dezember?

Ich sehe derzeit kaum Möglichkeiten, die Welle zu stoppen, wenn es nicht zu drastischen Kontaktreduzierungen kommt. Auch mit dem Impfen kommen wir noch nicht schnell genug nach. Es muss etwas passieren, was deutlich die Fallzahlen reduziert. Aber alle Maßnahmen wirken erst mit einer Verzögerung von mindestens 14 Tagen. Deshalb wird der Dezember wohl sehr herausfordernd.

