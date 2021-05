Amtsgericht Königs Wusterhausen hat keine Kapazität für Arbeitsgerichtstage

Arbeitsgerichtstage in Luckenwalde und Königs Wusterhausen sollen geschlossene Arbeitsgerichtsstandorte ersetzen. Doch wenigstens in Königs Wusterhausen hat die Landesregierung die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Hier soll in Zukunft Arbeitsrecht verhandelt werden: Das Amtsgericht in Königs Wusterhausen in der Gerichtsstraße. Quelle: Franziska Mohr