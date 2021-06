Dahme-Spreewald

Wer gegen das Corona-Virus geimpft wird, soll künftig sein gelbes Heft zu Hause lassen können und seine Immunisierung mit einer App auf dem Smartphone nachweisen können. Das verspricht der digitale Impfpass, der von Gesundheitsminister Jens Spahn am 10. Juni angekündigt wurde.

Somit soll pünktlich zum Ferienstart in Deutschland der digitale Nachweis das Reisen innerhalb der Europäischen Union erleichtern und auch den Besuch von Restaurants und Kulturveranstaltungen, sowie das Einkaufen vereinfachen.

Neben der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institutes kann dafür auch die App „CovPass“ installiert werden, die jedoch nicht über eine Kontaktverfolgungsfunktion verfügt. Jens Spahn kündigt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag an, dass diese nun auch in den App-Stores heruntergeladen werden könne.

Apotheken müssen erneut schnell Handeln

Mittels eines QR-Codes soll der Nachweis dann auf das Handy geladen werden können. Diesen soll man künftig im Impfzentrum oder in der Arztpraxis erhalten, in der man geimpft wird. Wer jedoch bereits die Immunisierung erhalten hat, kann das Zertifikat mit entsprechenden QR-Code rückwirkend bekommen. Dieses soll entweder per Post zugeschickt oder in Apotheken vergeben werden.

So kündigte der Apothekerverband bereits an, ab Montag, den 14. Juni, den Nachweis in einigen Apotheken auszustellen. Somit sind diese, wie bereits zuvor bei der FFP-2-Maskenvergabe und beim Schnelltestangebot gefragt, sich kurzfristig auf ein neues Angebot der Bundesregierung einzustellen.

In den Filialen von Knut Sabelus, der Apotheken in Königs Wusterhausen, Wildau, Zeesen und Zossen besitzt, möchte man den Geimpften den digitalen Impfpass ausstellen können. „Wir gehen davon aus, dass wir am Montag mit am Start sind“, sagt der Apotheker. „Die technischen Voraussetzungen sind zumindest gegeben“, so Sabelus weiter.

Nach wie vor gilt der Impfausweis als Nachweis für die Corona-Impfung. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Auch in der Stadtapotheke Mittenwalde stelle die Technik kein Problem dar. Aber über das Wie müsse sich Inhaberin Anke Nedwed erst noch genau informieren, wie sie erklärt. „Das hätte ich zu Donnerstag auf keinen Fall geschafft“, macht die Apothekerin deutlich. Sie habe ja gerade erst am Dienstag erfahren, dass es schon am Montag über die Apotheken mit dem digitalen Impfpass losgehen soll.

Nach bisheriger Kenntnis soll es so sein, dass sich die teilnehmenden Apotheken über das Apothekenportal registrieren. Lege der Patient seinen gelben Impfausweis dann vor, würden in der Apotheke alle Daten geprüft, zum Beispiel auch wo derjenige geimpft wurde. Über einen Drittanbieter würde dann ein Code erstellt, der über die Apotheke an den Patienten weiter gereicht wird, damit er diesen in seinem Smartphone bei sich haben kann.

Sandra Heyer möchte diesen Service ihren Kunden in den Linden Apotheken in Niederlehme und Zernsdorf, sowie der Jasmin Apotheke in Senzig und der Bestwin Apotheke in Bestensee ebenfalls anbieten. Am Donnerstag machte sich die Apothekerin bereits selbst mit dem System vertraut, um am Montag startklar zu sein, wie sie sagt.

Sukzessiver Start angekündigt

„Wir probieren dann erst einmal das Angebot im normalen Geschäft anzubieten“, erklärt Sandra Heyer. Sollte der Andrang jedoch zu groß werden, wolle man die Kunden separat bedienen. Erste Anfragen zum digitalen Impfpass habe sie bereits erhalten.

Welche Apotheken in der Nähe den digitalen Impfpass anbieten werden, soll künftig über die Website mein-apothekenmanager.de abrufbar sein. Jens Spahn betonte am Donnerstag, dass der digitale Impfpass nun „Schritt für Schritt“ starten werde. Positiv sei, dass bereits knapp 20 Millionen Deutsche mindestens einmal geimpft worden sind und mit der „CovPass-App“ ein neues Werkzeug da sei, um das Impfen noch attraktiver zu gestalten.

Neben dem Impfstatus sollen in der App auch Informationen über eine Genesung von einer Corona-Infektion und über Negativtestungen hinterlegt werden können. Die „CovPass-App“ kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Nutzung ist auf freiwilliger Basis. Wer also als Nachweis auch weiterhin sein gelbes Heft zücken möchte, kann dies ebenfalls tun.

Alternativ kann der QR-Code auch ausgedruckt werden. Dann kann man den Impfpass sicher zu Hause verstauen, auch ohne App und Smartphone.

Von Joice Saß