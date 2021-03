Dahme-Spreewald

Nach nunmehr einem Jahr Pandemie mit Homeoffice und Veranstaltungsmangel haben viele sich zwangsläufig durchaus daran gewöhnt, besondere Ereignisse nur virtuell zu erleben. So auch die Präsentation der künstlerischen Entwürfe zur nächsten, der 14. vom Landkreis veranstalteten Aquamediale, die per Livestream auf Youtube stattfand. Die eingeladenen Künstler hatten dafür kurze Videos eingereicht, in denen sie andeuteten, was an der Spree in Schlepzig unter dem Titel „Hand Werk Kunst“ gezeigt werden soll. Am 5. Juni ist die Vernissage geplant. „Ich hoffe, dass wir dann Gelegenheit haben, sie persönlich, analog, vorzustellen“, führte Kurator Harald Larisch in den virtuellen Abend mit den Künstlern ein. An seiner Seite saß Anika Meißner, die für den Förderverein Aquamediale e.V. die Projektleitung innehat.

Entwürfe sind beeinflusst von der Region

„Wir haben uns mit der lokalen Wasserlandschaft auseinandergesetzt“, erklärte Filmemacher und Konzeptkünstler Dan Faberoff für sein Projekt mit David Behar Perahia. Sie hinterfragen Wasser als Sinnbild für Umweltbelastung und Gefahr. Und sie wollen aufzeigen, wie Probleme vor Ort möglicherweise angegangen werden können.

Nadine Glas berichtete, dass sie Pollen und Samen aus der Spreewaldregion unter dem Mikroskop analysieren und sie dann verfremden und abstrahieren möchte. Alex Gross sagt über seinen grundsätzlichen Ansatz: „Ich verstehe Skulptur im erweiterten Sinne als eine medienübergreifende soziale Praxis, die sich mit der Beziehung von Material, Raum und Gesellschaft vor dem Hintergrund von Realismus, Materialismus und Kunst auseinandersetzt.“ Er plant eine skulpturale Installation in der Nähe des alten Stegs in Schlepzig, bei der, deutete er an, Kanus, Menschen und Kopfhörer eine Rolle spielen werden.

Ein Wandbild für Schlepzig

Herkunft und Identität sind zwei wesentliche Aspekte des Entwurfs der Keramikerin Marie-Annick Le Blanc. Mystisch wird es bei Gong Zhang: Er plant eine Installation zum „Traumfressenden Biest“, ein Geschöpf aus alten chinesischen Legenden, das in Schlepzig zum Spiegel der Realität werden kann.

„Meine Installation fantasiert über Künstliche Intelligenz in der Kunst“, sagt Mark Swysen über sein Projekt für die Aquamediale. Denkmuster des menschlichen Gehirns zu hinterfragen und in seiner Konzeptkunst interdisziplinär zu agieren, ist ein wesentlicher Ansatz seiner Arbeit. Für Künstlerin Mayumi Okabayashi ist das Erfassen von Bewegung und Vergangenem Grundidee ihres Entwurfs. Malerin und Grafikerin Sol Namgung definiert ihre Kunst als den Schatten ihrer Wahrnehmung. Ein neues Wandbild plant Robin Zöffzig. Zur Aquamediale 2014 in Lübben hatte er bereits ein großflächiges Werk zu der in ihrer Jugend zeitweilig im Spreewald lebenden einstigen Velvet-Underground-Sängerin Nico geschaffen. „Bald seht ihr uns – mich und die anderen Künstler – live hoffentlich“, schickte er in seinem Videogruß noch hinterher. In dieser virtuellen Runde fehlte allerdings Jim Avignon. „Wir behandeln einfach mal seinen Entwurf als Überraschung“, kündigte Kurator Larisch an. Denn Avignons ursprüngliche Idee sei nicht umsetzbar, er habe deshalb etwas neues überlegt.

Rund um das neue Künstlerhaus

Dass zeitweilig mehr als 300 Zuschauer den digitalen Abend mitverfolgten, lag auch an den beiden Live-Acts Thomas Lizzara und Pretty Pink. Die beiden DJs legten in der Spreewaldbrauerei und der StorkClub-Whiskey-Lounge auf für ihr Publikum vor den Bildschirmen. Sie hatten offensichtlich so einige Fans motivieren können, wie sich bei den begeisterten Kommentaren im Live-Chat zeigte. Im Dorf gibt es seit wenigen Wochen das Künstlerhaus Eisenhammer, der Aquamediale-Förderverein ist Träger dieses neuen, vom Kulturministerium geförderten Kunstzentrums, für das übrigens auch Residenzstipendien ausgeschrieben sind. Es wird während des Kunstfestivals Aquamediale das Zentrum der geplanten Aktivitäten werden.

Von Karen Grunow