Königs Wusterhausen

Trotz der 4. Coronawelle geht die Arbeitslosigkeit sowohl im Landkreis, als auch in Königs Wusterhausen zurück. So hat sich die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus von Oktober auf November um 84 Personen auf 2398 verringert und liegt damit bei 3,6 Prozent., wobei es vor einem Jahr noch 4,3 Prozent waren. Im Bestand des Geschäftsstellenbezirkes sind derzeit 1423 gemeldete Arbeitsstellen. Im Landkreis ist eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent zu verzeichnen. Somit hat der Landkreis Dahme-Spreewald nicht nur die niedrigste Quote in Brandenburg (5,2 Prozent), sondern wohl auch in den Neuen Bundesländern.

Niedrige Arbeitslosenzahl ist ungewöhnlich

„Eigentlich ist es ungewöhnlich für November, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Umso erfreulicher sind die neuen Zahlen“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter des Geschäftsstellenverbundes Dahme-Spreewald. Im Logistikbereich, im Handel, da vor allem im Groß- und Onlinehandel gab es Neueinstellungen. „Waren Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst lange schwer zugänglich, zeigt sich jetzt dort auch für Quereinsteiger eine Möglichkeit auf“, so Boris Müller.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volker Basche, Geschäftsführer des Jobcenters Dahme-Spreewald weist darauf hin, dass das Jobcenter Dahme-Spreewald am 1. Januar 2022 einen weiteren Schritt hin zu einem verbesserten und modernen Kundenservice geht. „Unsere Kunden werden zukünftig kein Call Center mehr am anderen Ende der Leitung haben, sondern ausschließlich Mitarbeiter aus unserem Jobcenter“, erklärt Volker Basche. Dazu werde das bisherige Rufnummernregime derzeit komplett überarbeitet, um als Dienstleister den gesteigerten Servicewünschen der Kunden Rechnung tragen zu können.

Lesen Sie auch:

Für den gesamten nördlichen Zuständigkeitsbereich wird künftig die 03375/279-700 und für den südlichen Bereich die 03546/228-700 geschaltet sein. Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr können Kunden den für sie richtigen Ansprechpartner kontaktieren.

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Anliegen elektronisch über das Online Angebot des Jobcenters unter www.jobcenter-digital.de zu übermitteln.

Von Gerlinde Irmscher