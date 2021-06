Der Konflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Asklepios-Konzern schwelt schon seit einiger Zeit: Die Beschäftigten am Standort in Teupitz fordern eine Angleichung des Haustarifs an den öffentlichen Dienst. Um der Forderung vor der nächsten Verhandlungsrunde Nachdruck zu verleihen, wurde am Dienstag für mehrere Stunden die Arbeit niedergelegt.