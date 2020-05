Ausstellung mit Corona-Schutzmasken im Mittenwalder Weinhaus geplant

Mittenwalde

Die Schutzmasken gegen das Coronavirus gehören längst zum Straßenbild. Kleine Kunstwerke sind dabei und viele kreative Exemplare, ob farblich, mit Aufdruck oder im Schnitt. Das brachte den Mittenwalder Weinhändler Peter Hundrieser auf die spontane Idee für eine ungewöhnliche Ausstellung.

Masken-Schau in der Galerie

In der Galerie in seinem Weinhaus in der Yorckstraße will er sehenswerte Schutzmasken zeigen. Die Besitzer können sie ab sofort bei ihm einreichen. „Wir wollen die Galerie mit Leben erfüllen und auch für etwas Leichtigkeit in dieser Zeit sorgen“, sagt er. Letzteres kommt in dem Aufruf zum Ausdruck, „Maskenwettbewerb á la Corona“ haben die Gastgeber Peter und Claudia Hundrieser ihn überschrieben.

Individualität erwünscht

Bedingungen für die Teilnahme gibt es nicht. Erwünscht sind Individualität und Kreativität. „Wir sind gespannt auf das Echo“, sagt Peter Hundrieser mit einer unüberhörbaren Vorfreude. Er und seine Frau gehen davon aus, dass die Teilnehmer mehrere Masken haben und deshalb eine als Exponat zur Verfügung stellen können. Die Masken sollen standesgemäß präsentiert werden, sie werden nicht einfach an der Wand baumeln. Bilderrahmen sind vorhanden, die genutzt werden könnten.

Vorschriften werden eingehalten

Da es sich um eine private Veranstaltung handele, stehe dem nichts im Wege, betont Peter Hundrieser: „Alle aktuellen Regularien im Zusammenhang mit Corona werden natürlich eingehalten.“ Die Besucher sollen die Masken bewerten und ihre Favoriten küren. Die Besitzer der drei erstplatzierten Masken gewinnen Pfälzer Weine als Preis.

Einsenden oder abgeben

Interessenten müssen sich aber beeilen. Die Masken sollen bis 5. Mai 2020 eingesendet oder im Weinhaus abgegeben werden: Yorckstraße 45 in 15749 Mittenwalde (Rückfragen telefonisch unter 033764-25977 oder 0171-981 85 25 , E-Mail: hundrieser@mittenwalderweinhaus.de). Stattfinden wird die Schau nur, wenn genügend Masken zusammenkommen. „Für zehn Exemplare lohnt sich das nicht“, sagt Peter Hundrieser. Bei Bedarf will er den Einsendeschluss verlängern. Dann würde sich auch der Termin für die Ausstellung nach hinten verschieben.

Nach der aktuellen Planung soll sie vom 9. Mai bis zum 9. Juni zu sehen sein. Hundriesers können sich vorstellen, dass die Exponate für einen guten Zweck versteigert werden, wenn die Teilnehmer einverstanden sind.

Von Frank Pawlowski