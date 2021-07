Ausstellungen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Die Kunstwelt in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming ist vielfältig. Egal ob Malerei, Grafik oder Installationen – für jedes Publikum ist etwas dabei. Künstler und Künstlerinnen möchten ihre Werke präsentieren. Aber auch die Dauerausstellungen in den Heimatmuseen locken viele Besucher an und zeigen, wie es einst in der Stadt und auf dem Land zuging. Die MAZ bietet einen Überblick über die derzeit laufenden Ausstellungen in den Galerien und Museen.Senzig. In der Alten Sparkasse in Senzig in der Werftstraße 4 werden in einer Ausstellung des Fotoclubs Schwarz-Weiß verschiedene Fotografien gezeigt. Der Besuch ist Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr möglich.

Schönefeld. Der Kunsthof Mattiesson lockt Besucher mit der Ausstellung „Natur Pur“. Dabei werden Werke in Öl und Skulpturen aus Holz präsentiert. Mehr Informationen unter Tel.Tel. 0174/ 1841860.Teupitz. An der Amtsverwaltung Schenkenländchen gibt es eine ständige Ausstellung zur Teupitzer Geschichte auf 31 Porzellanplatten (mit QR-Code) vor dem Rathaus zu sehen.Zeuthen. Die Ausstellung „Fontane im Dahmeland“ gibt es in der Gemeindebibliothek Zeuthen, in der Dorfstraße 22, zu sehen. Mehr Infos können unter Tel. Tel. 033762/ 93351 erfragt werden.

Heimatmuseen und Galerien in Teltow-Fläming

Baruth. In Baruth in der Galerie Packschuppen, Hüttenweg 19, kann man von Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr die Ausstellung „Kraftakt” besuchen. Vorgestellt werden Werke von der Künstlerin Gudrun Bröchler-Neumann. Außerdem gibt es nach wie vor „Werksiedlungen in Brandenburg“ im Museumsdorf Baruther Glashütte zu sehen. Dabei handelt es sich um eine historische Reise von der Wohnform des Industriezeitalters zum Zielort des Kulturtourismus. Besuchen kann man das Museumsdorf täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Dahme. In der Galerie „Kunstpause“ wird derzeit Malerei und Grafiken von Hartmut Fischer ausgestellt. Geöffnet hat die Ausstellung „Gedankenspiele“ am Mittwoch von9.30 bis 11.30 Uhr.Dahme. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag lohnt sich ein Besuch im Heimatmuseum Dahme in der Töpferstraße 16. Geöffnet ist 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.Jüterbog. Das Museum im Kulturquartier Mönchenkloster ist am Dienstag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr geöffnet. An den Tagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag kann man das Museum von 13 Uhr bis 17 Uhr besuchen. Jüterbog. Das Webhaus in der Berliner Straße 72 in Jüterbog ist einerseits ein Museum rund um das Thema Weben, aber auch ein Cafe lädt zum Verweilen ein. Täglich ist das Webhaus von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, auch am Samstag und Sonntag.

Das Webhaus mit Webermuseum und Café in Kloster Zinna Quelle: Hartmut F. Reck

Luckenwalde. Verschiedene Ausstellungen hat das Heimatmuseum Luckenwalde zu bieten. Die erste Ausstellung lautet „Vor 120 Jahren wurde Paul Backes geboren …“. In der zweiten Ausstellung geht es um die Friedrich-Ebert-Schule vor 90 Jahren. Die dritte Ausstellung zeigt eine Original-Mendelsohn-Zeichnung. Geöffnet ist am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 10 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr. Am Freitag ist nur vormittags 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist der Besuch von13 Uhr bis 17 Uhr möglich.Luckenwalde. In der Brahmbuschstraße 3 in Luckenwalde beschäftigt sich das Rotkreuz-Museum mit der Geschichte und Tätigkeit des Roten Kreuzes von seinen Anfängen bis heute. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. 03371/625711, ansonsten ist das Museum am Mittwoch und Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr und am Sonntag 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.Nuthe-Urstromtal. Rund um die Natur dreht sich alles in der Ausstellung in der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal, Frankenfelder Straße 10. Gezeigt werden Fotografien von Romy Lindner zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung. Jänickendorf. 500 Jahre alte Gegenstände und Schriften können in der Museumsscheune Janickendorf, Gottower Weg 2, bestaunt werden. Täglich ist das Museum zwischen 10 Uhr und 18 Uhr geöffnet.

Museumsscheune Jänickendorf Quelle: Victoria Barnack

Nuthe-Urstromtal. Das Oskar-Barnack-Museum begleitet die Besucher durch die Geschichte der Fotografie. Die Ausstellung hat nach telefonischer Absprache unter Tel. Tel. 033733/ 60593 in der Oskar-Barnack-Straße 7 an den Tagen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet.Blankensee. In der Ausstellung „Durchgehechelt“ im Bauernmuseum Blankensee wird gezeigt, wie früher Flachs verarbeitet wurde. Dabei gibt es auch historische Geräte zur Verarbeitung zu bestaunen. Das Bauernmuseum hat am Mittwoch, Donnerstag und Freitag 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 17 Uhr. Trebbin. Die Heimatstube in Trebbin, am Denkmalplatz, zeigt eine Ausstellung unter dem Titel „Von Trebbin in die ganze Welt – 180 Jahre Anschluss von Trebbin an die Berlin-Anhaltinische Eisenbahn“. Besuchen kann man die Heimatstube am Sonntag von 14 bis 17 Uhr.Glauer Tal. Alles zur Vielfalt historischer Nutzpflanzen gibt es in der Ausstellung „Alte-Sorten-Garten“ im Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal zu sehen. Am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag lässt sich die Ausstellung von 10 Uhr bis 16 Uhr besichtigen.

Ludwigsfelde. Auch das Technikmuseum Ludwigsfelde in der Rathausstraße 3 lädt zu einem Besuch ein, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 15 Uhr sowie am Samstag von 13 Uhr bis 17 Uhr. Mittenwalde. Das Museum am Salzmarkt in Mittenwalde hat am Wochenende 13 bis 16 Uhr geöffnet. Zossen. Im Galerie-Café Zossen, Kirchplatz 7, kann man jetzt eine Ausstellung zum Thema: „Grafik Malerei Skulptur und Gefäß“ der Künstlerinnen Daniela Franz, Marie-Luise Faber, Sabine Fiedler und Gabriele Klose besichtigen. Zu sehen ist die Ausstellung bis 30. Oktober. Mehr Infos gibt es unter Tel. 0171/9 12 74 51 besichtigen. Die regulären Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Das Schulmuseum mit Galeriecafé und einladendem Hof Quelle: Jutta Abromeit

Wünsdorf. In der Schulstraße 15 in Zossen hat das Museum des Teltow eine Ausstellung zu bieten, in der es um Geschwindigkeit und die Eisenbahn geht. Genauer gesagt geht es um Schnellfahrversuche auf der Strecke der Königlichen Militäreisenbahn. Ein Besuch ist nach Vereinbarung unter Tel. 033702/ 66900 oder museum.wuensdorf@t-online.de möglich.Zossen. Einen Einblick in die Schulzeit vor langer Zeit und die 300 Jahre alte Geschichte der Schule gibt es im Schulmuseum Zossen am Kirchplatz 7. Auch Kinder- und Jugendbücher im Wandel der Zeit können besichtigt werden. Das Schulmuseum hat immer am Donnerstag und Samstag geöffnet zu den Zeiten 10 Uhr bis 12 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter der Tel. Tel. 03377/ 334346.

Von MAZonline