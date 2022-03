Ludwigsfelde/Rangsdorf

Lkw-Fahrer aus Belarus oder Lettland, Russland oder der Ukraine stranden an europäischen Transitstrecken und kommen nicht nach Hause, weil wegen Putins Krieg gegen die Ukraine ihre Tankkarten gesperrt sind und ihr Bargeld zur Neige geht, weil ihre Kreditkarten nicht mehr funktionieren. Manchmal sollen sie sogar kein Geld mehr in der Tasche haben, um sich etwas zu essen kaufen zu können. Um dieses Problem geht es in TV-Sendungen, im Internet und auf vielen Social-Media-Kanälen wie Facebook.

Frauen sorgen sich um gestrandete Lkw-Fahrer

Es wird aufgerufen, Lunch-Pakete zu packen und die Fahrer zu versorgen, wenn man an Autobahn-Rastplätzen oder Parkplätzen an Bundesstraßen vorbei kommt. Eine junge Frau schreibt auf Facebook auch: „Geht auf die Fahrer zu, sie beißen nicht, sie würden euch sehr dankbar sein. Auch die russischen Lkw-Fahrer, die können ganz bestimmt nichts für den Krieg.“ An anderer Stelle meint eine Schreiberin: „Vielleicht kann ja die Stadt Ludwigsfelde etwas organisieren. Fahrer gibt es sicher genug.“

Die MAZ war rund um die Stadt Ludwigsfelde in Industrie- und Gewerbegebieten unterwegs, im Güterverkehrszentrum (GVZ) Großbeeren und an der großen Autobahn-Transitstrecke, dem Berliner Südring. Entweder gibt es dieses Problem hier in diesem Logistik- und Speditions-Knotenpunkt südlich der Bundeshauptstadt nicht, oder die Fahrer haben hinter zugezogenen Gardinen der Fahrerkabine komplett dicht gemacht und wollen nichts hören und nichts sehen.

Fahrer kaufen wie immer am Rastplatz Fichtenplan

Die Nachfrage bei Speditionen ergab dieselben Antworten wie von Emons im GVZ: „Für uns sind keine ukrainischen Fahrer unterwegs.“ Im Brandenburg-Park Genshagen machen Brummi-Fahrer ebenso wie auf dem Rastplatz Fichtenplan ihre regulären Pausen. An der Tankstellen-Kasse Fichtenplan Süd, also dort, wo Trucks auf dem Weg Richtung Osten sind, sagt der Mann hinter dem Plexiglas, auch die Fahrer aus Osteuropa kauften hier normal wie immer ein. Und zwischen all den Lastzügen draußen auf dem großen Parkplatz meint ein wartender deutscher Beifahrer aus Dresden zwischen Trucks aus Polen, Russland, Tschechien oder Spanien: „Von dem Problem habe ich gehört, aber unterwegs noch nichts gesehen.“ Bei Görlitz seien sie vor zwei Tagen ukrainischen Fahrern von drei Lkws begegnet, „aber die wollten einfach nur nach haus“, sagt der Sachse.

Vor dem Rasthof steht ein polnischer Fahrer und schaut beim Essen den Goldfischen zu, die sich im glitzernden Teich tummeln. Er meint, viele Trucker würden sich auch untereinander helfen, wenn sie sich auf den Rastplätzen begegneten: „Wir kaufen mal ein Sandwich oder ein Bier mit für einen Kollegen, der kein Bargeld hat.“ Doch Sprit bekämen sie alle irgendwie, „es sind ja nicht bei allen Banken die Konten gesperrt“, meint er.

Von solchen Notsituationen für Lkw-Fahrer wisse man auch bei der Autobahnpolizei der Hauptstadt nichts, sagt Polizeihauptkommissar Michael Gassen in der Pressestelle Berlin. „Ist uns jedenfalls bisher nicht bekannt“, sagt er gegenüber der MAZ.

Und weiter geht’s – Auffahrt auf die A 10 vom Rastplatz Fichtenplan. Quelle: Jutta Abromeit

Verein Docstop hilft Truckern bundesweit

Ganz anders liest sich das auf der Facebookseite des Vereins Docstop. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben, europaweit Truck-Fahrern auf Transitstrecken zu helfen. Im Moment sorgt er sich an etlichen Stellen wie im Raum Aachen oder Kiel mit Partnern vor Ort um solche unverschuldet in Not geratenen Lkw-Fahrer, die mit ihrem Job die Versorgung von Lebensmitteln und Konsumgütern aufrecht erhalten. Eine Schwedin schreibt dort: „Ich wünschte, bei uns würde das auch so laufen.“

Täglich passieren rund 80.000 Fahrzeuge den Autobahn-Südring Berlin, hier bei Ludwigsfelde Ost. Quelle: Jutta Abromeit

Östlich der Region Dahmeland-Fläming startet die Firma Lkw-Teile 24 gemeinsam mit dem Verein Docstop in der kommenden Woche eine Hilfsaktion für gestrandete Lkw-Fahrer aus der Ukraine, Weißrussland und Russland. Auch dort heißt es auf Facebook: „Diese Fahrer können nicht nach Hause und stehen teils mit gesperrten Kredit- und Tankkarten auf deutschen Park- und Rastplätzen. Proviant und Bordkassen gehen zur Neige.“ Konkret benötigt werden Wassercollies, Fertiggerichte in Dosen, Wurst in Dosen oder Brot. Auch eine erste Großspende gebe es, 1000 Euro vom Edeka-Markt in Peitz (Landkreis Spree-Neiße).

In einem Aufruf für die kommende Woche heißt es: „Wenn noch jemand am Mittwoch und Donnerstag Zeit hätte, um bei der Verteilung auf den Autobahnen A12, A13 und A15 zu helfen, dann kann er sich gern bei uns melden. Verwiesen wird auf folgende Links: #docstop #edekaweidemann #lkwteile24 #truckershelp #truckerhaltenzusammen #westaytogether #fvi24

Ukrainer kauft in Ludwigsfelde kleines Ersatzteil

In der Parkspur des 900 Meter langen Kreisverkehrs im Preußenpark Ludwigsfelde stehen drei Trucks mit ukrainischem Kennzeichen. Von der MAZ angesprochen, meint einer der Fahrer, er kenne das Problem von Kollegen, doch er habe gerade „kleines Ersatzteil gekauft, dort drüben“, sagt er und zeigt auf Europart, die Niederlassung des Autotechnik-Händlers.

