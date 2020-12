Schönefeld

Im Flughafen BER in Schönefeld herrscht gähnende Leere. In den beiden zentralen Terminals verlieren sich die Passagiere. Das Personal ist an diesem Mittag eindeutig in der Überzahl. Nur im Ankunftsbereich im Erdgeschoss ist etwas mehr los. Hier befindet sich das Corona-Testzentrum des Anbieters Centogene. Es ist gut besucht, aber nicht überfüllt.

Das war vor einigen Tagen ganz anders anders. Bis zu sechs Stunden musste Menschen anstehen. Eine technische Panne hatte dafür gesorgt, wie die Flughafengesellschaft später mitteilte. Trotzdem müssen sich Besucher auf lange Wartezeiten einstellen. Vor allem donnerstags und freitags ist der Andrang sehr groß, wie das Unternehmen Centogene auf seiner Internetseite informiert.

Anmeldung und Test

Aber am Dienstagmittag ging es auch vergleichsweise ruhig zu. An einem Schalter müssen sich Besucher anmelden, wie bei der Abfertigung für einen Flug. Das dauert einige Minuten, eine kleine Schlange hat sich gebildet. Der Anmeldebereich ist zwischenzeitlich gut gefüllt. Ein langer Rückstau entsteht trotzdem nicht. Alles ist gut organisiert. Viele Mitarbeiter in roten T-Shirts laufen umher. Sie beantworten Fragen und weisen die Testpersonen ein. Fotos sind unerwünscht. Überall hängen Schilder mit der Bitte, die Privatsphäre der Testpersonen zu respektieren.

Von der Anmeldung werden sie in kleinen Gruppen in den Bereich geführt, in dem die Tests durchgeführt werden. Er befindet sich schräg gegenüber. Ein Mitarbeiter führt sie hinüber und streckt dabei eine Arm in die Höhe. Am Testzentrum geht es dann recht zügig voran. Die Besucher werden einzeln hereingelassen und durchschreiten ein kleine Labyrinth mit kleinen, abgeteilten Bereichen. Laptops stehen auf Tischen, Tester in weißen Anzügen machen die Abstriche. Kurz vor dem Ausgang melden sich die Besucher an einem „Check Out“-Schalter wieder ab.

Ein junger Mann kommt gerade heraus. Er sieht entspannt aus. Von der Anmeldung bis zum Test hat es eine gute halbe Stunde bei ihm gedauert, erzählt er. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern hat den Test ebenfalls rasch absolviert. Einige Fluggäste lassen sich auf Corona testen. Ansonsten ist das Publikum hier bunt gemischt. Ein älterer Herr erkundigt sich, ob er sich in den kommenden Tagen noch testen lassen. In Schönefeld wird das möglich sein, dass Testzentrum ist an allen Feiertagen geöffnet.

Die Ergebnisse der Tests stehen in den meisten Fällen binnen 24 Stunden nach der Probennahme fest, so das Unternehmen. Das kostet 59 Euro. Mit dem Test werde nachgewiesen, ob eine akute Infektion vorliege.

An Feiertagen geöffnet

Das Testcenter im BER-Flughafen ist montags bis sonntags von sieben bis 19 Uhr geöffnet. Wer sich online anmeldet, kann die Wartezeit verkürzen. Auch an allen Feiertagen kann man sich im Flughafen auf Corona testen lassen, Heiligabend bis 16 Uhr, an den anderen Feiertagen sowie Silvester und Neujahr bis 17 Uhr.

Ein bisschen Flugbetrieb findet aber auch noch statt. Auf einer Anzeigentafel werden gerade Maschinen aus Istanbul und Kopenhagen angezeigt, die gelandet sind. Aus Lissabon, Beirut und Hurghada werden noch Flüge an diesem Tag erwartet. Gestrichen ist hingegen ein Flug aus London, der abends eintreffen sollte.

Ein Kommen und Gehen gibt es im imposanten Flughafen-Gebäude mit dem fliegenden roten Teppich in der Luft im Moment nur in dem kleinen Corona-Testzentrum.

