Das Dialogforum fürs Flughafenumfeld braucht schon wieder einen neuen Vorsitzenden. Wie der bisherige Vorsitzende, Alfred Reichwein, am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gab, steht er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung.

Der frühere Unternehmensberater Reichwein war erst Ende 2019 ins Amt gewählt worden und hatte das bis dahin eher dahindümpelnde Gremium deutlich breiter aufgestellt. Jetzt, da der BER eröffnet ist und sich die Arbeit im Forum verändere, brauche es aber eine andere Persönlichkeit an der Spitze, so Reichwein. „Ich bin Strategieberater. Wir kommen jetzt aber an einen Punkt, wo örtliche und politische Arbeit wichtig wird, dafür gibt es bessere Akteure“, sagte er.

BER-Dialogforum: Hohe Anforderungen an neuen Vorsitzenden

Die scheinen nur nicht ganz so leicht zu finden zu sein. Bereits vor Reichweins Wahl hatte sich das Dialogforum mit der Personalie schwer getan. Potsdams Ex-Bürgermeister Jann Jakobs war zwischenzeitlich ins Spiel gebracht worden. Über die Personalie entzündete sich jedoch ein großer politischer Streit, so dass der Vorsitz mehr als ein Jahr lang vakant blieb.

Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel soll die Personalsuche koordinieren. Er ist auch einer der vier Interimsvorsitzenden. Quelle: Jutta Abromeit

Nach dieser Erfahrung habe man sich diesmal bewusst für einen anderen, stilleren Weg entschieden, sagt Ludwigsfeldes Bürgermeister, Andreas Igel (SPD), der den Vorsitz schon einmal kommissarisch innehatte. „Wir brauchen jemanden, der in der Region involviert und politisch in die Länderebene vernetzt ist. Wir wollen auch die Verbindung in die Landkreise stärken, die als wichtige Partner im Raum stehen“, so Igel.

Bislang nur Absagen für Reichwein-Nachfolge

Da das Ausscheiden von Alfred Reichwein intern schon seit Juni klar ist, habe man bereits gezielt Personen angesprochen. Allerdings mit mäßigem Erfolg: „Die Angesprochenen haben bisher alles gesagt, dass sie sich ein solch zeitaufwendiges Ehrenamt nicht zutrauen würden oder dass sie die Zeit dafür nicht haben“, so Igel. Dass die Aufgabe auch nicht immer angenehm ist, stellte der scheidende Vorsitzende Reichwein klar. „Flughafenkommunikation ist Konfliktkommunikation. Es gibt wenig gemeinsame Glückseligkeit.“

Zunächst sollen deshalb Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE), Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos), Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel und Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) das Amt abwechselnd bekleiden.

Online-Bürgerdialog zum Flughafenumfeld verlängert

Alfred Reichwein hatte in seiner Amtszeit vor allem auf eine bessere Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums gesetzt. Unter seiner Leitung wurde zuletzt auch ein digitaler Bürgerdialog auf den Weg gebracht. Einwohner der Flughafenregion sollen über das Internetportal beteiligung.dialogforum-ber.de ihre Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft der Flughafenregion äußern. Bislang wurde die Möglichkeit aber nur von wenigen Einwohnern angenommen, weshalb man sich entschieden habe, das Projekt noch einmal zu verlängern.

Künftig müsse das Dialogforum aber auch stärker in konkrete Projekte eingebunden sein, damit es nach außen sichtbarer wird, sagte Reichwein. Einige solcher konkreten Projekte wurden zuletzt schon im Forum erarbeitet. So wurde etwa ein „Lärmschutzfonds“ konzipiert, über den beispielsweise neue Kitas und Schulen in der Region Lärmschutz bekommen könnten, obwohl er eigentlich aufgrund ihrer Lage gar nicht für sie vorgesehen ist. „Da gibt es aber momentan noch Schwierigkeiten“, sagt der zuständige Arbeitsgruppenleiter Jörg Jenoch.

Dialogforum will Flughafenregion klimaneutral machen

Laut Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke steht das Dialogforum nun auch vor einem generellen Wandel. In den ersten Jahren habe man sich lange mit dem Flughafen über Lärmschutz gestritten. Bei diesem Thema seien die großen Linien inzwischen aber abgesteckt. „Es gibt nur noch wenige, die sich schützen lassen könnten und die den Weg noch nicht gegangen sind“, sagt er.

Markus Mücke: „Wollen Flughafen zu einer emissionsarmen und klimaneutralen Region machen.“ Quelle: Gerlinde Irmscher

Tatsächlich sind laut BER-Personalchef Michael Halberstadt von 22.000 Anträgen auf Entschädigung inzwischen 21.000 abgearbeitet.

Ziel des Dialogforums sei es deshalb nun, die Flughafenregion zu einer emissionsarmen und klimaneutralen Region zu machen, so Markus Mücke.

Von Oliver Fischer