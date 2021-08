Königs Wusterhausen

Seitdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass die britische Airline Easyjet die sogenannte Hoffmann-Kurve vom BER nicht mehr fliegen und stattdessen auf die Flugroute mit dem 15-Grad Knick über die Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf ausweichen will, stehen bei Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jennoch (WIE) die Telefone nicht mehr still. „Aufgebrachte Bürger melden sich und fragen, wie es denn sein kann, dass die abgesprochenen Routen einfach so geändert werden“, sagt Jennoch.

Eine befriedigende Antwort habe er darauf bis heute nicht bekommen. „Ich hätte mir von der Flughafengesellschaft bereits im Vorfeld Informationen darüber gewünscht, dass eine Fluggesellschaft die Hoffmann-Kurve nicht mehr fliegen wird – und warum.“

Easyjet verweist auf Sicherheitsbedenken

Easyjet teilt mit, dass von Wollen gar keine Rede sein kann. Mit den in der Sommerreisesaison vollausgelasteten Mittelstreckenflugzeugen, die Deutschland mit Europa verbinden, könne man die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Auflagen, die an die sogenannte Hoffman-Abflugkurve gestellt werden, schlicht nicht erfüllen. Aus Sicherheitsgründen dürfe man diese Route daher nicht fliegen. Vom Lärmschutzbeauftragten des BER heißt es, dass derzeit an einer Lösung des Problems intensiv gearbeitet werde – sowohl bei der Deutschen Flugsicherung als auch bei den Airlines.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos) will sich mit diesen Antworten nicht abfinden. „Ich kann nicht nachvollziehen, wieso nur Easyjet mit seinen Maschinen angeblich die Hoffmann-Kurve nicht mehr fliegen kann, andere Airlines mit ähnlich hoher Passagierauslastung und ähnlichen oder gleichen Flugzeugtyper aber schon“, sagt Mücke.

Er vermute technische Versäumnisse der Airline bei der Einstellung der Bordcomputer, die die Beschreibung der genannten Route unterschiedlich im Flight Management System übersetzen. „Wir müssen das dringend klären und gemeinsam überlegen, wie wir mit Easyjet umgehen können.“

Forderte eine Sondersitzung der Fluglärmkommission: Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke (parteilos). Quelle: Josefine Sack

Fluglärmkommission soll sich mit Fall befassen

Dafür will er gemeinsam mit seinem Kollegen aus Eichwalde eine Sondersitzung der Fluglärmkommission einberufen, zu der auch Vertreter von Easyjet, der Flughafengesellschaft und der Deutschen Flugsicherung eingeladen werden sollen. „Ich denke nicht, dass Appelle an die Airline helfen werden“, meint Mücke. Letztlich können man den neu aufgeflammten Streit um die Flugrouten nur mit rechtlichen Schritten lösen.

„Die Flugroute mit dem 15-Grad Knick ist eine genehmigte Route, das ist klar“, sagt der Schulzendorfer Bürgermeister. Wenn nun aber die eigentlich nur für Ausnahmesituationen gedachte Route zur Regel werde, müsse das Thema Lärmschutz in der Region neu diskutiert werden. Denn: Seine Gemeinde hat genauso wenig wie Zeuthen oder Eichwalde bis dato Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen.

Hoffmann-Kurve sollte für Entlastung sorgen

Tatsächlich ist es am Himmel über den drei Gemeinden in diesen Tagen ruhig – Flugzeuge sind nicht zu sehen oder zu hören. Der Grund: Westwind. Denn wenn der Wind aus westlichen Gefilden weht, starten und landen die Flugzeuge von der Südbahn des Flughafens Berlin Brandenburg in Richtung Blankenfelde – die Gemeinden südöstlich vom BER haben ihre Ruhe.

Das sollte gemäß der Vereinbarung über die Flugrouten von 2012 aber eigentlich auch bei Ostwind weitestgehend so sein, da die Flugstrecke mit dem 15-Grad Knick über die drei Gemeinden hinweg nur in Ausnahmefällen wie nahenden Gewitterfronten genutzt werden soll. Ist dies nicht gegeben, sollen die Flugzeuge zum Lärmschutz der Anwohner in diesem Korridor die sogenannten Hoffmann-Kurve der Flugroute LUL 1B fliegen.

Nach dieser müssen die Piloten nur wenige Sekunden nach dem Abheben von der Südbahn ihre Flieger in einer Höhe von 180 Meter in eine 145-Grad-Rechtskurve steuern –noch weiter gen Süden in Richtung Kiekebusch und Wildau.

Maja Buße (CDU) ist Bürgermeisterin von Mittenwalde und will sich um das Problem Fluglärm kümmern. Quelle: Andrea Müller

Mittenwalde prüft rechtliche Schritte

Dort bewertet man den Routenwechsel von Easyjet naturgemäß etwas anders. „Die Hoffmann-Kurve streift bei uns die Waldsiedlung und damit dicht besiedeltes Gebiet“, sagt Wildaus Bürgermeisterin Angela Hohmuth (SPD). Wenn nun eine Airline, die viele Ab- und Anflüge vom BER hat, dauerhaft auf eine andere Route ausweichen will, sorge dies dort für Lärmentlastung. Die Initiative ihrer Kollegen, eine Sondersitzung der Fluglärmkommission einzuberufen, findet Hohmuth gut.

Das sieht auch Maja Buße (CDU), Rathauschefin in Mittenwalde, grundsätzlich so. „Mein Anliegen ist es, dass die Lärmbelastung auf alle Betroffenen fair verteilt wird“, sagt sie. In Mittenwalde habe der Fluglärm in den Ortsteilen Ragow und Brusendorf deutlich zugenommen – durch die Hoffmann-Kurve, von der die Piloten aus Bußes Sicht gerne auch mal abwichen. „Der Toleranzbereich wird systematisch umgangen“, sagt Buße.

Der Fall Easyjet zeige, dass die Hoffmann-Kurve den Piloten Probleme bereite und zu Sicherheitsbedenken führe. „Ich erwarte, dass auch andere Airlines ausweichen werden.“ Die Bürgermeisterin ist mit einer Anwaltskanzlei in Kontakt. Die soll prüfen, welche rechtlichen Schritte möglich sind, um auf die Einhaltung der Routen und der Höhenverläufe hinzuwirken.

Von Jérôme Lombard