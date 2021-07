BUND-Landeschef begrüßt Mais-Anbau-Verbot am BER 

Königs Wusterhausen

Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes BUND in Brandenburg und Linken-Bundestagsdirektkandidat für Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald, Carsten Preuß, begrüßt das Verbot von Maisanbau in der Nähe zur Startbahn des Flughafens BER. „Der Anbau von Mais in unmittelbarer Nähe zum Flughafenbetrieb könnte verstärkt größere Wildvögel wie Gänse und Kraniche anlocken und birgt dadurch ein erhöhtes Risiko für den Flugverkehr durch Vogelschlag“, sagte Preuß der MAZ.

Preuß verwies in diesem Zusammenhang auf schwere Flugunfälle, die es im Zusammenhang mit Vogelschlag schon gegeben hat. Der Prominenteste ist vielleicht der von US-Airways-Flug 1549 im Jahr 2009, bei dem durch einen Vogelschlag beide Triebwerke ausgefallen waren und die Maschine nur dank der schnellen und besonnenen Reaktion des Piloten auf dem Hudson River in New York unversehrt notlanden konnte.

Vogelschwärme sind Gefahr für Flugbetrieb

Preuß sagte, dass die Verbotsverfügung für Maisanbau für den betroffenen Landwirtschaftsbetrieb „sicherlich bitter“ sei. Er rechne aber damit, dass es entsprechende Kompensationszahlungen für den Landwirt durch den Flughafenbetreiber geben wird. Mitte Juni hatte das Verwaltungsgericht Cottbus einem Landwirtschaftsbetrieb, dessen Flächen an die BER-Startbahn Süd angrenzen, verboten, dort Mais anzubauen. Die Richter wiesen damit einen Eilantrag der entsprechenden Agrargenossenschaft zurück, die gegen die Anordnung der Luftfahrtbehörde geklagt hatte.

Um welchen Betrieb es sich im Einzelnen handelt, ist öffentlich nicht bekannt. Auf Anfrage teilten sowohl der Bauernverband Südbrandenburg als auch der Landesbauernverband Brandenburg mit, man habe keine Kenntnis darüber, dass es sich um einen Mitgliedsbetrieb handele. Gegenüber der MAZ wollten sich die Verbände in der Sache nicht äußern. Die Verbotsanordnung des Verwaltungsgerichts wurde damit begründet, dass die Aussaat und die spätere Ernte von Mais große Vögel wie Gänse und Kraniche anlocken könnte.

Damit sei die Gefahr von Unfällen durch Vogelschlag gegeben. Vorgelegte Gutachten hätten bestätigt, dass insbesondere Vögel wie Wildgänse oder Kraniche eine erhebliche Gefahr für den Luftverkehr darstellen könnten, erklärte das Gericht. Die gelte insbesondere bei Schwärmen, die bis zu 5.000 Vögel umfassen könnten.

Gericht verweist auf höheren Stellenwert des Flugbetriebs

Die Vögel würden dann regelmäßig die Start- und Landebahn des Flughafens kreuzen. Der klagende Betrieb hatte vor Gericht geltend machen wollen, dass die Gefahr des Vogelschlags bereits beim Planfeststellungsverfahren bekannt gewesen sei. Daher hätte die Behörde die Öffnung des Flughafens so lange untersagen müssen, bis die Gefährdung durch geeignete Maßnahmen beseitigt sei, so die Antragstellerin.

Dagegen erklärten die Cottbusser Richter, der Betrieb des Flughafens habe im Vergleich zu der Einschränkung des landwirtschaftlichen Betriebs einen höheren Stellenwert. Zudem sei der Flughafenbetreiber verpflichtet worden, die zusätzlichen Kosten, die durch den Ankauf von Mais entstünden, auszugleichen.

Naturschützer wünscht sich generelle Debatte über Maisanbau

Naturschützer Preuß zeigte sich hoffnungsvoll, dass die Gerichtsentscheidung zum Anbauverbot von Mais am BER zu einer generellen Debatte über die Fruchtfolge auf den Äckern in Brandenburg führen wird. „Sowohl in Teltow-Fläming als auch in Dahme-Spreewald und insgesamt im Land wird viel zu viel Mais angebaut“, kritisiert Preuß. Der größte Teil der Ernte dieser Kulturpflanze werde nicht für die Nahrungsmittelproduktion, sondern für die Herstellung von Biogas verwendet – weswegen der Anbau für viele Landwirte finanziell attraktiv sei.

„Der Mais ist ein Starkzehrer, was äußerst schlecht für die Bodenfruchtbarkeit ist.“ Zudem werde der Boden vor der Aussaat von Mais häufig mit dem Herbizid Glyphosat besprüht, argumentierte der Linken-Politiker. Der Einsatz von Glyphosat trage maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandschaft bei und sei laut Krebsforschungsagentur der WHO „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“. Der BUND setzt sich für ein generelles Verbot von Glyphosat ein.

Von Jérôme Lombard