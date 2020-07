Dahmeland-Fläming

Mehrere Baustellen sorgen auch in der kommenden Woche für Zugausfälle und Verspätungen im Regionalverkehr bei der Bahn und bei der Berliner S-Bahn. Alle Angaben stammen von der Pressestelle der Deutschen Bahn.

Von Donnerstag bis Montag, dem 27. Juli, um 1.30 Uhr kommt es auf den S-Bahn-Linien S 46 zwischen Flughafen Schönefeld und Südkreuz und S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend zu baubedingten Fahrplanänderungen. Zwischen den Bahnhöfen Treptower Park, beziehungsweise Baumschulenweg und Tempelhof besteht Schienenersatzverkehr mit Bussen. Die S 45 verkehrt in diesem Zeitraum zwischen Flughafen Schönefeld und Treptower Park, die S 46 zwischen Königs Wusterhausen und Treptower Park. Beide Linien fahren ab Treptower Park weiter als Ringbahn S 42.

Am Sonnabend, dem 4. Juli, fallen die Züge des RB 14 zwischen Nauen und Berlin-Schönefeld zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr aus. Fahrgäste werden daher gebeten, stattdessen die Züge der Berliner S-Bahn zu nutzen.

Ebenfalls am Sonnabend, dem 4. Juli, kommt es auf der Linie des RE 7 der Deutschen Bahn von Dessau über Berlin-Schönefeld nach Wünsdorf-Waldstadt zu einem Zugausfall. Die Züge in Richtung Wünsdorf-Waldstadt entfallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Berlin Ostkreuz. Zudem fahren die Züge von Berlin Ostkreuz bis Wünsdorf-Waldstadt geringfügig später.

Die Züge aus Richtung Wünsdorf-Waldstadt werden von Berlin-Schönefeld Flughafen bis Berlin Ostkreuz mit einem zusätzlichen Halt in Berlin Lichtenberg umgeleitet. Die Bahnhöfe zwischen Berlin Ostkreuz bis Berlin Ostbahnhof werden nicht angefahren, heißt es weiter in einer Mitteilung. Fahrgäste werden deshalb gebeten, in dem betroffenen Abschnitt auf die S-Bahn auszuweichen.

Von Feliks Todtmann