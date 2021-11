Schönwalde

Die Rettungsleitstelle Lausitz informierte die Polizei am Dienstagmorgen über einen Bahnunfall auf der Regionalbahnstrecke nach Görlitz. Der Zug hatte eine Person erfasst, die dabei tödliche Verletzungen erlitt. Zur Klärung der genauen Umstände wurden Kriminaltechniker an den Unfallort beordert. Gleichzeitig wurde der Zugverkehr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die 108 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern zur Stunde an. In deren Verlauf konnte die Identität des Verstorbenen bereits geklärt werden. Es handelt um einen 60-jährigen Mann aus der Spreewald-Region.

Von MAZonline