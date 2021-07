Baruth

Nach den vielen Corona-Monaten ohne Einnahmen gibt es auch für den Veranstalter Dietmar Becker in Baruth wieder Lichtblicke: Er hatte für das zurückliegende Wochenende endlich wieder eine Dampflok-Fahrt organisieren und anbieten können.

Letzte Impression der historischen Dampflok-Zugfahrt am 24. Juli 2021 von Cottbus nach Binz/Rügen und zurück, organisiert vom Baruther Unternehmer Dietmar Becker. Quelle: Privat

Nun schrieb er: „Aufgrund dieses Hinweises in der MAZ Zossen konnten etwa 15 Teilnehmer aus Rangsdorf dabei sein“, zusätzlich zu den etwa 150 aus dem Landkreis und einigen aus der Region Königs Wusterhausen, die beim Online-Stöbern auf dieses Angebot aufmerksam wurden oder ohnehin immer auf der Suche nach Fahrten mit historischen Zügen sind.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angeboten hatte Becker einem nicht alltäglichen Ausflug: Die historische E-Lok 243 005 startete mit der Wagenreihe um 7.40 Uhr am Bahnhof Baruth Richtung Binz auf Rügen. Zusteigen konnten Gäste in den aus Cottbus kommenden Zug des Lausitzer Dampflok-Clubs auch am Bahnhof Rangsdorf um 08.38 Uhr und in Blankenfelde um 08.48 Uhr.

Gedränge an der Seebrücke von Binz. Quelle: Privat

Gegen 12 Uhr erreichte der Zug Binz und kurz nach 20 Uhr ging es zurück. Außerdem gab es für Interessierte einen zusätzlichen Halt am Rügendamm, um die Hansestadt Stralsund zu besuchen.

Hier fährt die Bäderbahn „Rasender Roland“ mit Gästen aus Teltow-Fläming und dem Nachbarkreis Dahme-Spreewald. Quelle: Privat

Den Kurztrip auf die Insel nutzten manche auch, um zusätzlich mit dem „Rasenden Roland“ zu fahren, der Dampflok-betriebenen Schmalspur-Bäderbahn, die regelmäßig an der Seebrücke Binz abfährt. Und ganz Unternehmungslustige fuhren mit dieser Bimmelbahn zum Jagdschloss, besichtigten es und wanderten zurück nach Binz.

Nach diesem Nostalgie-Ausflug schreibt Unternehmer Becker an die MAZ: „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie glücklich die Menschen aus unserer Region dafür sind, dass sie überhaupt diese Info bekommen.“ Und so endlich mal wieder unterwegs sein konnten. Nun plant er nach der letzten Adventsfahrt 2019 wieder eine: Am 11. Dezember geht es ins Erzgebirge.

Von Jutta Abromeit