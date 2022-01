Königs Wusterhausen

Ob in Schönefeld, Königs Wusterhausen, Schulzendorf oder Bestensee: Seit Jahren werden im Norden des Landkreises Dahme-Spreewald Einfamilienhäuser und Wohnblöcke im Akkord beantragt, genehmigt und gebaut.

Welche Folgen das angekündigte vorzeitige Ende der KfW-Fördermittel für energieeffiziente Gebäude für den Immobilienmarkt hat, ist ungewiss. Einige Experten befürchten bereits einen Einbruch der Bautätigkeiten in der Region.

Bund stoppt KfW-Kredite

Wie berichtet, hatte der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Förderung für energieeffiziente Gebäude Anfang der Woche vorläufig gestoppt. Anträge von der staatlichen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, werden vorerst nicht mehr bewilligt. Die Förderung soll stattdessen reformiert werden.

Die staatlichen Zuschüsse spielen eine wesentliche Rolle bei Bau- und Sanierungsvorhaben. Wie viele Bauherren im Norden Dahme-Spreewalds betroffen sind, ist unklar.

Böse Überraschung für Bauherren auch in LDS

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, sind insgesamt rund 24.000 Anträge bei der Gebäudeförderung über die staatliche Förderbank KfW vom vorläufigen Stopp betroffen, deren Förderbedarf bei 7,2 Milliarden Euro liegen würde. Davon betreffen 22.000 Anträge Neubauten und das sogenannte Effizienzhaus 55. Von diesen entfallen rund 4000 auf private Antragsteller für Wohngebäude, die übrigen auf Unternehmen und Kommunen.

Für viele Hausbauer, aber auch die Bauwirtschaft insgesamt, dürfte die Nachricht vom der abrupten Ende der KfW-Kredite dennoch eine böse Überraschung gewesen sein.

Förderstopp gilt für Neubau und energetische Sanierung

Der Förderstopp gilt für das sogenannte Effizienzhaus (EH) 55 im Neubau, das EH40 im Neubau sowie die energetische Sanierung. Vor allem die Ankündigung der Vorgängerregierung, das EH55-Förderprogramm Ende Januar einzustellen, hatte bei der KfW zu einem beispiellosen Antragsboom geführt. Die Einstufungen bedeuten, dass Gebäude 55 Prozent beziehungsweise 40 Prozent der Energie verbrauchen, die Standardhäuser benötigen.

Gerade für Bauprojekte, die nach dem EH55-Programm geplant sind, könnte es damit in Zukunft teurer werden. Bauträger werden die nun nicht mehr verfügbaren Fördermittel wohl zumindest zum Teil an die Endkunden weitergeben. Wer selbst als Bauherr mit den Fördermitteln kalkuliert hat, muss aber womöglich mit den kreditgebenden Banken nachverhandeln.

KfW-Förderstopp sorgt für Wirbel in LDS

Bei Bonava, einem der namhaften „Player“ in der Region, spürt man aktuell noch keine Auswirkungen am Immobilienmarkt. Das Unternehmen mit Sitz in Fürstenwalde baut Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, unter anderem in Schulzendorf, Bestensee und Schönefeld.

„Bisher haben noch keine Kunden abgesagt oder sind von einer Reservierung zurückgetreten“, bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Alle aktuellen Bauvorhaben, die bereits laufen, seien nicht betroffen. Dennoch hat die Nachricht aus dem Bund für Wirbel gesorgt: „Das kam für uns alle überraschend“, sagte die Bonava-Sprecherin.

Bauwirtschaft braucht „Planungssicherheit“

Dem Unternehmen macht vor allem die Ungewissheit bei der Planung zu schaffen: „Wir befinden uns aktuell in einem Schwebezustand und müssen nun abwarten, welche Anschlussmaßnahmen da noch kommen“, so die Sprecherin weiter.

Noch etwas düsterer schaut Robert Fabi in die Zukunft. Er ist Projektentwickler und hat Schönefeld-Nord geplant und vermarktet, einen ganzen Stadtteil aus Wohnblöcken, die gerade hochgezogen werden. Fabi hat Kontakt zu vielen Planern und Investoren. Den Wegfall der KfW-Zuschüsse nennt er „ein Desaster“.

Experte rechnet mit Bauverzögerungen

„So lange es keine neue Förderrichtline gibt, wird es bei vielen Projekten nicht weitergehen. Das führt dazu, dass etliche Bauvorhaben auf Eis gelegt werden“, sagt Fabi. Bauprojekte müssten nun neu geplant, kalkuliert und beantragt werden.

Für einen Wohnkomplex, der nach dem EH55-Programm geplant ist, habe man bisher etwa mit einer 20-prozentigen Förderung der Baukosten durch die KfW rechnen können. „Bei einer Eigentumswohnung für 150.000 Euro fehlen da auf einen Schlag 30.000 Euro“, rechnet Fabi vor.

Was passiert mit bereits gestellten Anträgen?

Vor allem beim Neubau von Einfamilienhäusern nach dem EH-55-Standard wird es nach dem Wegfall der staatlichen Fördermittel erheblich teurer werden. Viele Hausbauer haben die über die staatliche Förderbank KfW ausgezahlten Fördersummen in der Regel fest in ihre Finanzplanung eingerechnet. Hier geht es schnell um Defizite in Höhe von mehr als 100.000 Euro. Das sind Fehlbeträge, die für private Bauherren kaum zu kompensieren sind, sagt Fabi.

Ob Häuslebauer, die noch keinen positiven Bescheid von der KfW erhalten haben, nun leer ausgehen, ist noch offen. Medienberichten zufolge wird derzeit ein Darlehensprogramm für Antragsteller, deren Anträge nicht bewilligt wurden, geprüft. Damit soll „auf etwaige Härtefälle bei privaten Bauherren“ reagiert werden.

Von Josefine Sack