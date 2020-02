Baulandpreise in Dahme-Spreewald erreichen Rekordniveau

Dahme-Spreewald

Die Baulandpreise im Landkreis Dahme-Spreewald haben im vorigen Jahr einen Rekordstand erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Grundstücke im Berliner Umland 2019 noch einmal um 20 Prozent gestiegen.

Das geht aus dem aktuellen Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Dahme-Spreewald hervor. Dazu wurden rund 3000 Kaufverträge ausgewertet und 445 Bodenrichtwerte zum Stichtag 31. Dezember 2019 ermittelt.

Zeuthen bleibt am teuersten

Im Berliner Umland zahlte man für einen Quadratmeter Bauland im vorigen Jahr durchschnittlich zwischen 220 und 300 Euro. „300 Euro pro Quadratmeter sind für eine Metropolregion normal“, sagte der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Jürgen Kuse. Dahme-Spreewald stehe mit dieser Entwicklung nicht allein da. Der Trend betreffe den gesamten Berliner Speckgürtel.

Teuerste Wohnlage ist nach wie vor Zeuthen. Für Seegrundstücke wurden 2019 bis zu 650 Euro pro Quadratmeter gezahlt, ein Rekordwert, der noch einmal deutlich über dem Vorjahreswert (550 Euro) liegt. „Das spiegelt den hohen Nachfragedruck wieder“, so Kuse.

Wohnen in zweiter Reihe wird teurer

Auch in den Gemeinden der zweiten Reihe, etwa im Amt Schenkenländchen, zahlte man 2019 den drei- bis vierfachen Preis für ein Grundstück mit Uferlage. Während ein „normales“ Baugrundstück dort im Mittel um die 100 Euro kostete, wurden in Uferlagen auch schon mehr als 400 Euro pro Quadratmeter fällig.

Durchschnittlich lagen die Bodenrichtwerte in ganz Dahme-Spreewald im Vorjahr bei 220 Euro pro Quadratmeter. Damit haben sich die Baulandpreise innerhalb der vergangenen fünf Jahre nahezu vervierfacht.

Spitzenreiter Schönefeld

Spitzenreiter nach Zeuthen bleibt Schönefeld: Für Wohnbaugrundstücke wurden dort zum Teil bis zu 470 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. 360 Millionen Euro wurden 2019 allein in Schönefeld bei Grundstücksverkäufen (Wohnbauflächen und Mischgebiete) umgesetzt. Das macht nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes in Dahme-Spreewald aus.

Zudem beobachten die Experten einen neuen Trend in der Region: Rund um den Flughafen stieg die Nachfrage nach so genanntem Bauerwartungsland – das sind Flächen, die nach rechtlichen Gegebenheiten, Beschaffenheit und Lage eine bauliche Nutzung in absehbarer Zeit erwarten lassen – zuletzt deutlich an. „Das zeigt uns, dass es ein Vertrauen in den angekündigten Eröffnungstermin des BER gibt“, so Kuse. Noch vor wenigen Jahren sei die Kaufbereitschaft für solche Grundstücke deutlich verhaltener gewesen.

Bauboom – kein Ende in Sicht

Die teuerste Lage für Büros und Gewerbe ist ebenfalls in Nord-Schönefeld, und zwar rund um die Hans-Grade-Allee zu finden. Der Rekordwert lag dort bei 850 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Für Logistikflächen zahlt man in Schönefeld im Durchschnitt 110 Euro.

Insgesamt wurden im Landkreis im Vorjahr deutlich mehr Kaufverträge abgeschlossen als 2018. Hoch im Kurs liegen nach wie vor Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. „Insgesamt gibt es immer weniger Baugrundstücke bei gestiegener Nachfrage. Das treibt den Preis in die Höhe“, sagt Kuse. Die gute Zinslage und die anhaltend gute Wirtschaftslage begünstigten diese Entwicklung. Aufgrund der hohen Nachfrage verlagere sich die Kaufbereitschaft zunehmend in den Süden: „Entlang der Autobahn (13, Anm. d. Red.) gibt es noch günstigere Grundstücke.“ Dass sich die Entwicklung in der nächsten Zeit abschwächt, glaubt Kuse daher nicht.

Lesen Sie auch:

Von Josefine Sack