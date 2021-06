Königs Wusterhausen

Egal, ob aktuelle Corona-Nachrichten, Bürgermeisterwahlkampf in Königs Wusterhausen, Bauboom in den ZEWS-Gemeinden oder die Querelen um den Hofjagdweg: Was das Dahmeland bewegt, das steht im MAZ Dahmekurier. Gedruckt oder im Netz bringen wir täglich die aktuellen Nachrichten zu Ihnen auf den Tisch oder das Smartphone. Aber wir wollen mehr!

Wir möchten Ihnen regionale Nachrichten auch auf weiteren Wegen zugänglich machen.

Dafür stellt sich der MAZ-Regionalverlag Dahmeland-Fläming ab dieser Woche digital noch breiter auf:

Auf einer eigenen Facebook-Seite für das Dahmeland bündeln wir Inhalte aus allen Gemeinden der Region – von Schönefeld bis Teupitz, Mittenwalde bis Zeuthen, Bestensee bis Königs Wusterhausen. Wir informieren Sie auf diesem Weg über Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Kultur, stellen Ihnen Menschen aus dem Dahmeland vor und zeigen Fotos unserer schönen Region.

Das Soziale Netzwerk wollen wir als Redaktion auch dazu nutzen, mit Ihnen, unseren Lesern, noch besser in Kontakt zu kommen. Schreiben Sie uns auf Facebook, welches Thema in Ihrem Ort gerade für Diskussionen sorgt, welches Projekt aus der Nachbarschaft vorgestellt werden sollte oder schicken Sie uns Schnappschüsse von Sonnenuntergängen oder Ihrem Lieblingssee. Wir möchten Ihnen nicht nur das Wichtigste aus dem Region berichten, wir wollen Ihre Sicht auf das Dahmeland kennenlernen.

Apropos kennenlernen: Ab Freitag können Sie unseren nagelneuen regionalen MAZ-Newsletter beziehen. Der Newsletter „Berliner Ring“ bringt Ihnen jeden Freitagmorgen die wichtigsten Nachrichten der Woche aus den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming ins E-Mail-Postfach. Neben den spannendsten MAZ-Artikeln aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur stellen wir Ihnen die schönsten Plätze für Ausflüge und die leckersten regionalen Produkte vor, bieten Ihnen Gastronomie- und Freizeittipps, einen Ausblick aufs Wochenend-Wetter und die Ereignisse der kommenden Woche. Für den Newsletter können Sie sich ganz leicht auf unserer Internetseite www.maz-online.de registrieren, und das kostenlos.

Wir freuen uns auf den Start unserer digitalen MAZ-Angebote und die Möglichkeit Sie und das Dahmeland noch einmal von einer ganz neuen Seite kennenzulernen! Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken – unsere Facebookseite können Sie unter www.facebook.de/MAZDahmeland kostenlos abonnieren. Zum kostenlosen MAZ-Newsletter „Berliner Ring“ gelangen Sie über diesen Link https://berlinerring.maz-online.de.

Ihre MAZ-Redaktion

Von MAZonline