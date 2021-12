Dahme-Spreewald

Abgehackte Gespräche, Apps mit Ladeproblemen, ein verzweifeltes „Hallo?“ aus dem Hörer: Wer kennt es nicht. Funklöcher und schlechte Verbindungen sind auch zehn Jahre nach Start des LTE-Ausbaus noch ein Problem. Auch in Dahme-Spreewald. Das gilt für bewaldete Gebiete rund um Halbe, für Teile des Spreewalds ohnehin – aber vereinzelt auch noch für die dichter besiedelte Region im Norden.

Speziell dort hat die Telekom in den vergangenen zwei Monaten aber aufgerüstet. Wie das Mobilfunkunternehmen jetzt mitteilte, sind seit Oktober sechs Mobilfunkmasten im Norden des Landkreises erweitert worden. Drei davon stehen in Schönefeld, einer in Wildau, einer in Schulzendorf und einer in Halbe. Einer der Masten wurde mit LTE aufgerüstet, fünf davon mit dem höheren 5G-Standard. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche. Es stehen höhere Bandbreiten zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich, heißt es bei der Telekom. Die beiden neuen Masten in Schulzendorf und Wildau sollen zudem den Empfang entlang der Autobahn verbessern, wie Telekomsprecher Georg von Wagner sagt. Die Bundesnetzagentur hat eine bevorzugte Ausstattung der Autobahnen und ICE-Strecken gefordert.

In Waldgebieten und Zügen nach wie vor schlechtes Netz

Das Unternehmen will auch weiterhin an einer besseren Abdeckung arbeiten – aber das gestaltet sich nicht so einfach. Zwar hat sich die Telekom zum Ziel gesetzt, in den nächsten zwei bis drei Jahren im Landkreis weitere 28 Masten aufzustellen und 16 bereits bestehende Masten aufzurüsten, auf denen bisher nur ältere Technik im Einsatz ist. Speziell für ersteres sind Telefonanbieter auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Privatpersonen angewiesen, weil sie die Standorte der Masten neu anmieten müssen. Neue Masten sind aber oft umstritten.

In großen Waldgebieten könne die Abdeckung auch dauerhaft schwierig sein, sag Georg von Wagner. Probleme gibt es auch oft entlang von Bahnstrecken. Weil in Zügen der Empfang konstruktionsbedingt schlechter ist, müssen Funkmasten dichter an die Gleise gesetzt werden – was wiederum oft Konflikte mit der Bahn mit sich bringe.

5G-Standard bis zu zehnmal höhere Raten als LTE

Der 5G-Standard ist der neuste Standard im Mobilfunk. Er ermöglicht Übertragungsraten, die bis zu zehnmal höher sind als bei LTE. Die Telekom und andere Anbieter bauen seit 2019 das Mobilfunknetz schrittweise aus. Aktuell verfügt der Speckgürtel schon fast flächendeckend über 5G. Auch entlang der A13 gibt es ein 5G-Netz, genau wie rund um die Städte Luckau, Lübben oder Golßen. Der ländliche Raum steht derzeit auch bei 5G-Förderprojekten im Fokus, da unter anderem die Landwirtschaft von hohen Übertragungsraten beim Mobilfunk profitieren kann. Wirklich ausreizen können den 5G-Standard allerdings nur Nutzer mit 5G-fähigen Telefonen, die bislang noch relativ wenig verbreitet sind.

Bis 2025 will die Telekom bundesweit rund 90 Prozent der Haushalte mit 5G-Mobilfunkstandard versorgen. Die Telekom ist aber nicht der einzige Anbieter, der sein 5G-Netz in der Region ausbaut. Seit 2020 arbeitet auch Vodafone an einer Aufrüstung. Auch O2 baut seit G5-Netz weiter aus.

Von Oliver Fischer