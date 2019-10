Tierschützer erheben schwere Vorwürfe gegen Zulieferer von Bio-Eiern

Bestensee/Uckermark

Ein dieser Tage veröffentlichtes Schock-Video der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch stellt den Bestenseer Eierproduzenten Landkost-Ei vor ein Problem.

Die Tierschützer sind nach eigenen Angaben im April und im August in einen Zuliefererbetrieb von Landkost-Ei in der Uckermark eingedrungen, der Bio-Eier produziert. Die Tiere, die sie dort antrafen und filmten, befanden sich augenscheinlich in einem schlechten Zustand. Der Film wurde bereits in einer ZDF-Dokumentation gezeigt, er ist auch seit Anfang der Woche bei Youtube zu sehen, und die Bilder sind in der Tat unappetitlich: Die Hühner, die gezeigt werden, sitzen dicht gedrängt auf Sitzstangen, einige Dutzend Tiere weisen größere kahle Stellen auf, manche haben kaum noch Federn. „Enge und sozialer Dauerstress führen dazu, dass sich die Tiere gegenseitig kahl picken“, schreibt die Organisation dazu in einem Begleittext.

Mindestens ein totes Tier zwischen den lebenden

Die Kamera filmt zudem Kloaken, die nach Aussage der Tierschützer vom dauernden Eierlegen entzündet sind. Mindestens ein totes Tier liegt zwischen den lebenden. „Die aufgedeckten Zustände sind nicht von denen in konventioneller Haltung zu unterscheiden“, so Animal Rights Watch. Bio sei deshalb keine Alternative, wenn es um Tierschutz geht. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Allerdings: Die beteiligten Unternehmen und Behörden relativieren die Bilder unisono. „Vom Grundsatz her sollten Hühner nicht so aussehen“, sagt etwa Richard Geiselhart, Geschäftsführer der Landkost-Ei GmbH, die mit einer wöchentlichen Produktion von bis zu 40 Millionen Eiern zu den größten Eier-Produzenten Deutschlands gehört und mit zahlreichen Zulieferern zusammenarbeitet. Den gezeigten Betrieb nimmt er trotzdem in Schutz. „Das ist ein Familienbetrieb, der seine Landwirtschaft sehr gut macht. Es gibt kein Vertun, dass die Eigentümer ihre Tiere grundsätzlich ordnungsgemäß versorgen.“

Veterinär: „Der Tierhalter ist in Ordnung“

Das bestätigt auch der zuständige Amtstierarzt, Achim Wendlandt. „Der Tierhalter ist in Ordnung. Er hat mehrere Stallanlagen, und in den anderen sind diese Probleme nicht aufgetreten“, sagt er. Das so genannte Federpicken, dass die kahlen Stellen bei den Hühnern verursacht, sei ein verbreitetes Phänomen in Hühnerställen, das durch mehrere Faktoren begünstigt wird. „Wenn es einmal drin ist, kann man es höchstens eindämmen, aber man bekommt es nicht mehr raus.“

Die Behörde sei über die Probleme informiert gewesen, und die betroffene Landwirtin habe auch vieles getan, um das Federpicken zu bekämpfen. „Sie hat Picksteine und Pickschalen bereitgestellt, Strohbunde und Heuballen in den Stall gelegt und den Tieren so Beschäftigungsmaterial gegeben, sie hat das Futtermanagement umgestellt, mehr Mineralstoffe gefüttert und die Klimagestaltung im Stall angepasst“, so Wendlandt. „Aus unserer Sicht hat sie alles getan, um gegenzusteuern.“ Das habe auch durchaus Wirkung gezeigt. „Wenn sie nichts gemacht hätte, wären die Tiere alle blutig gewesen. Das waren sie nicht“, so Wendlandt. Auch die Verlustrate – also Tiere, die an Krankheiten sterben oder im Freien von Räubern gerissen werden – sei mit acht Prozent für einen Bio-Betrieb völlig im Rahmen gewesen.

Die Hühner befinden sich nur nachts auf der Stange. Tagsüber sind sie im Freien. Quelle: Animal Rights Watch

Dennoch sei der Schlachttermin bei den betroffenen Tieren vorgezogen worden. „Die Hühner, die im Film gezeigt werden, sind inzwischen alle geschlachtet“, sagt Wendlandt. Um zu verhindern, dass das Problem noch einmal auftritt, habe die Landwirtin zudem auf eine andere Rasse umgestellt, die weniger anfällig ist für Federpicken.

Grundsätzlich ließen sich in Ställen mit mehreren Tausend Tieren aber Krankheiten nie ausschließen. „Davor ist auch kein Bio-Betrieb gefeit“, so Wendlandt. „Natürlich sehen die Hühner in dem Film nicht gut aus. Das ist ein schlechtes Bild für einen Öko-Betrieb. Aber es ist nun mal so, dass auch ein Bio-Bauer nicht nur zehn Hühner hat und die Eier mit einem Korb zum Markt trägt. Davon kann keiner leben.“

Zertifizierer: Picken ist oft gar nicht Schuld des Tierhalters

Bernhard Furtner, der für das Berliner Unternehmen Control Union regelmäßig Bio-Hühnerställe zertifiziert und kontrolliert, zeigt ebenfalls Verständnis für den Betrieb. „Picken ist ein großes Problem. Das ist oft gar nicht die Schuld des Tierhalters. Man kauft eine inhomogene Herde und damit kauft man die Probleme quasi mit“, sagt er.

Auf die Zertifizierung als Bio-Betrieb habe das kaum Auswirkungen. Das Tierwohl spiele bei der Zertifizierung ohnehin eine eher untergeordnete Rolle. „Die Vorschriften der EU-Verordnung sind da relativ dünn“, sagt Furtner. Es gebe zwar Checklisten, bei denen werden aber nur messbare Kriterien abgeprüft. Wie viel Platz haben die Hühner? Wie lange sind die Tiere im Stall? Sind die Luken offen? Aberkannt werde das Bio-Siegel nur, wenn der Betrieb gegen eines dieser messbaren Kriterien verstoße. „Oder wenn man ihm vorsätzliche Tierquälerei nachweisen kann.“ Das ist bei dem betroffenen Betrieb in der Uckermark offenbar nicht der Fall.

Landkost-Ei-Chef Geiselhart gibt überdies zu bedenken, dass Bio-Betriebe weniger Möglichkeiten haben als konventionelle Betriebe, um Krankheiten in Beständen zu bekämpfen. „Sie können ja keine Antibiotika geben.“ Trotzdem kündigt er an, sich künftig persönlich um den Zulieferer aus der Uckermark zu kümmern. „Wir werden ihn in Zukunft intensiver betreuen, damit dort alles wieder reibungslos funktioniert“, sagt er.

Von Oliver Fischer