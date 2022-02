Bestensee: Berauschter Fahrer begeht Unfallflucht

Bestensee

Auf der A 13 in Richtung Dresden unweit der Ausfahrt Bestensee stieß am Mittwochabend ein Mazda gegen die Schutzplanken. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei stoppte ihn schließlich auf dem Rastplatz „Am Kahlberg“. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab 1,82 Promille, so dass ihm nun gleich zwei Verkehrsstraftaten zur Last gelegt werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einbrecher in Zeuthen verwüsten Einfamilienhaus

Kriminaltechniker waren am Mittwoch gleich zweimal zur Spurensicherung nach Einbrüchen in Wohnhäuser gefragt. In der Zeuthener Mittelpromenade hinterließen die Eindringlinge nach ihrer nächtlichen Beutesuche eine Spur der Verwüstung; der Sachschaden ist noch unbeziffert. Im zweiten Fall hatten es Diebe in der Teupitzer Höhe auf Schmuck abgesehen.

Berauschte Fahrer in Wernsdorf aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei stoppte zwei berauschte Fahrer in Wernsdorf. Am Mittwoch zog sie einen 41-Jährigen VW-Fahrer in der Wernsdorfer Waldsiedlung aus dem Verkehr, ein Drogenvortest hatte Kokain angezeigt. Am Donnerstag kurz nach Mitternacht war die Fahrt für einen 38-jährigen BMW-Fahrer mit Cannabis im Blut in der Dubener Hauptstraße zu Ende.

Sattelzug prallt bei Niederlehme gegen Kleinwagen

Auf der A 10 zwischen dem Dreieck Spreeau und der Ausfahrt Niederlehme stieß ein Scania-Sattelzug nach Unaufmerksamkeit des Fahrers am Mittwoch gegen einen VW-Kleinwagen. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Von MAZonline