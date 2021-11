Bestensee

Noch bis zum 19. November wird wieder der Bestenseer Zollstock versteigert. Eine Zollstock-Börse im Hagebaumarkt, bei der in den Jahren zuvor der Sieger der Auktion seinen ersteigerten Zollstock überreicht bekam, werde allerdings nicht stattfinden. Das teilte Bestensees Gemeindesprecher Roland Holm mit.

Erlös geht an das Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen

Seit 18 Jahren wird der Bestenseer Zollstock versteigert. Genauso lange wird der Erlös aus der jährlichen Versteigerung des Zollstocks mit der Nummer 001 an die Kinder- und Jugendmedizin des Achenbach-Krankenhauses in Königs Wusterhausen gespendet. „Seit mehreren Jahren ist auch eine Zunahme der Höchstgebote erkennbar“, so Holm. 2020 bot der Bestenseer Unternehmer Alexander Neumann 505 Euro für den begehrten Zollstock, der für viele aus dem Ort einen besonderen Sammelwert besitzt. Ein weiterer Unternehmer aus der Gemeinde Bestensee spendete unabhängig von der Versteigerung den gleichen Betrag. Man sei gespannt, ob der Betrag in diesem Jahr noch überboten wird.

Gebote werden über Telefon und E-Mail entgegengenommen

Seit dem 1. November und noch bis zum 19. November um 12 Uhr können rund um die Uhr Gebote abgegeben werden. Dies ist unter der Telefonnummer 033763 / 9 98 25 möglich, unter der ein Anrufbeantworter geschaltet wurde. Möglich ist die Abgabe eines Gebots auch per E-Mail unter presse@bestensee.de.

Es wird seitens der Gemeinde darum gebeten, folgende Daten anzugeben: Name, Kontaktdaten, Höchstgebot. Der Höchstbietende wird am 19. November von der Gemeinde Bestensee kontaktiert.

