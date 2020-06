Corona: Entwarnung im Seniorenheim Bestensee

Königs Wusterhausen

Nach Bekanntwerden einer Covid-19-Infektion in einem Seniorenheim in Bestensee hat sich die Lage dort inzwischen entspannt, wie der Landkreis Dahme-Spreewald mitteilt. 15 Mitarbeiter und 65 Bewohner waren sofort auf das Virus getestet worden. Die Ergebnisse liegen inzwischen vor. „Alle 80 Testergebnisse sind negativ“, so Kreis-Pressesprecher Bernhard Schulz am Montag.

Besonderes Schutzkonzept für das Seniorenheim

Eine Bewohnerin war Anfang Juni bei einem Aufenthalt im Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen positiv auf das Virus getestet worden. Unmittelbar darauf hatte das Gesundheitsamt ein besonderes Schutz-und Hygienekonzept mit der Heimleitung besprochen und umgesetzt. Zusätzlich waren Rachenabstriche bei allen Mitarbeitern und Bewohnern vorgenommen worden, deren Negativ-Ergebnisse nun vorliegen.

Übergang zur normalen Prävention

„Wir können somit unsere Ermittlungen zum Infektionsgeschehen in diesem Fall einstellen und das Seniorenheim voraussichtlich Ende der Woche wieder auf die gewöhnlichen, vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Basishygieneregeln zur Prävention umstellen“, erklärt Amtsärztin Astrid Schumann.

Infizierte Person noch im Krankenhaus

Solange würden noch einige Mitbewohner als enge Kontaktpersonen der infizierten Person in einem separaten Wohnbereich abgesondert bleiben müssen und die Betreuung durch das Personal unter komplettem Einsatz persönlicher Schutzausrüstung ( PSA) erfolgen. Die positiv getestete Patientin wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt, befindet sich aber im stabilen Zustand auf einer Normalstation.

Im ganzen Landkreis noch elf erkrankte Personen

Darüber hinaus tagte am Montag erneut der Covid-19-Verwaltungsstab Dahme-Spreewald. Er habe festgestellt, dass derzeit im Landkreis 234 an Covid-19-Erkrankte wieder genesen seien. Elf Personen seien noch krank, drei befänden sich im Krankenhaus zur Behandlung. Insgesamt vom Labor bestätigt seien bisher 253 Fälle. Acht Personen seien bisher verstorben. 64 befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. 79 Personen warteten gegenwärtig auf ihr Testergebnis.

So sieht es in den Kommunen aus

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es in Königs Wusterhausen noch insgesamt acht Covid-19-Kranke, in Schönefeld sei es noch eine Person, in Heidesee zwei, in Bestensee eine und in Eichwalde zwei.

Von Andrea Müller