Neuer Vorschlag zur Corona-Soforthilfe für Bestensee

Die Gemeinde Bestensee soll neben Gewerbetreibenden auch Vereine und Alleinerziehende finanziell unterstützen, die wegen der Corona-Krise in Not geraten. Diesen Vorschlag bringt die Wir!-Fraktion in den Hauptausschuss am 21. April ein, kündigte Fraktionschef Daniel Eberlein ein.

Vorliegender Antrag nicht ausreichend

Bisher liegt ein Antrag der Fraktion Unabhängige Bürger Bestensee-Pätz (UBBP) für ein kommunales Sofortprogramm zur Corona-Hilfe vor. Es ist für kleine Unternehmen und Institutionen in der Gemeinde gedacht, bis zu 150 000 Euro sollen bereitgestellt werden. „Wir befürworten das, halten das aber nicht für ausreichend,“ sagte Daniel Eberlein der MAZ.

Personenkreis ausweiten

Von der Corona-Krise seien auch Bestenseer Vereine und beispielsweise Alleinerziehende besonders hart betroffen, ebenso wie bedürftige Familien. „Das sollte berücksichtigt werden, deshalb wollen wir den Personenkreis für die Hilfe ausweiten.“ Die Fördersumme solle auf mindestens 300 000 Euro verdoppelt werden.

Verzicht auf Grundstückskauf

Zur Finanzierung schlägt die Wir!-Fraktion vor, auf den geplanten Kauf des alten Möbelwerk-Grundstücks durch die Gemeinde zu verzichten. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind dafür laut Eberlein eine Million Euro eingeplant. „Diese freiwillige Ausgabe sollten wir zurückstellen. Mit diesen Haushaltsmitteln könnten wir die Soforthilfe finanzieren und hätten sogar noch einen Puffer.“

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) sagte am Freitag der MAZ, die Corona-Soforthilfe sei als Zeichen der Solidarität mit den Gewerbetreibenden gedacht, die die Gemeinde seit vielen Jahren unterstützen. „Wir wissen, dass wir damit eigentlich nicht helfen können“, so Quasdorf. Selbst 300 000 Euro seien dafür zu wenig. Er informierte darüber, dass die Verwaltung die ursprünglich vorgeschlagenen 150 000 Euro inzwischen in den Haushalt eingearbeitet hat, eine Förderrichtlinie sei ebenfalls erstellt worden. In der Richtlinie sei eine Hilfe für Vereine mit vorgesehen. Für Privatpersonen sieht er keine Möglichkeit der Förderung. „Das können wir nicht tun.“

Quasdorf sprach sich für den geplanten Kauf des Möbelwerk-Grundstücks aus. „Wir tun das, um das dort ansässige Gewerbe zu retten“, sagte er. Er glaubt, dass ein privater Investor dort Wohnungen bauen würde und die Firmen weichen müssten.

