Bestensee

Ein Audi A 4 wurde in der Straße Am Hintersee in Bestensee gestohlen, darüber wurde die Polizei am Mittwochabend informiert. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug im Landkreis Märkisch-Oderland nahe Manschnow gefunden werden. Dort wollten Polizeibeamte den Fahrer des Pkw kontrollieren. Doch dieser flüchtete, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte, zu Fuß. Die Fahndung nach dem Mann dauert an, wie es dazu hieß. Der Audi A 4 wurde sichergestellt. Nach der Spurensicherung soll er seinem Eigentümer zurückgeben werden, so die Polizei.

