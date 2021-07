Bestensee

Der Fahrer eines BMW hatte am Donnerstagmorgen Glück im Unglück. Kurz nach 5 Uhr am Morgen kam dieser auf der A13 von der Fahrbahn ab. In dem Baustellenbereich zwischen Bestensee und Groß Köris landete das Auto auf der Seitenschutzplanke. Wie die Polizei mitteilt, musste für die Bergung des Fahrzeugs ein Abschleppwagen mit Kran angefordert werden.

Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde dennoch niemand. Bis um 9 Uhr kam es auf der Strecke aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderung und Stau.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Joice Saß