Das Projekt „ Aktivpark“ ist nun auch im Hauptausschuss von Bestensee durchgefallen. Es gab nur zwei Ja-Stimmen, aber vier Nein-Stimmen sowie eine Enthaltung. Die Wählergruppe „WIR!“ schlägt vor, an der Ecke Paul-Gerhardt-Straße / Bachstraße in einem kleinen Waldstück eine Art Spiel- und Erholungsgelände für Jung und Alt gleichermaßen zu bauen. 250 000 Euro sollen dafür ausgegeben werden.

Quasdorf äußert Bedenken

Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) hatte vor der Abstimmung beklagt, dass ihm zu dem Vorhaben sonst keine weiteren Informationen vorlägen, signalisierte aber, sich zu dem Thema zusammen zu setzen und darüber reden zu wollen. Gleichzeitig machte er allerdings darauf aufmerksam, dass es ganz in der Nähe auf dem Gelände der Grundschule bereits einen ähnlichen Spielplatz gab, der für 80 000 Euro angelegt, aber von den Bürgern nicht angenommen worden sei. Es müsse jedoch angemerkt werden, dass dieser Platz während der Schulzeit nur den Schülern vorbehalten war. Monika von der Lippe (Linke) sprach in diesem Zusammenhang von einem Geschenk an die Bestenseer. „Da kann niemand was dagegen haben“, meinte sie. Allerdings sei die veranschlagte Geldsumme für sie problematisch.

Daniel Eberlein („WIR!“) beklagte, dass immer nur gegen die Vorschläge argumentiert werde anstatt darüber nachzudenken, wie man sie vielleicht für die Bürger umsetzen könnte. Er sehe angesichts anwachsender Bevölkerungszahlen dringenden Handlungsbedarf, räumte aber auch ein, dass es durchaus möglich sei, für den „ Aktivpark“ auch weniger Geld auszugeben.

Sondersitzung des Bauausschusses

Peter Neumann (Unabhängige Bürger) wies darauf hin, dass der Bauausschuss, dessen Vorsitzender er ist, am 30. September dazu eine Sondersitzung anberaumt hat. Die Gemeindevertretung soll am 6. Oktober zu dem „WIR!“-Vorschlag entscheiden. Das Vorhaben war vor dem Hauptausschuss bereits im Finanz-, aber auch im Gesundheits-und Sozialausschuss abgelehnt worden.

Von Andrea Müller