Bestensee: Amazon Paket löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Bestensee

Mehr als 60 Feuerwehrleute und Spezialkräfte rückten am Freitagnachmittag nach Bestensee aus. Hintergrund war ein Paket von Amazon. Empfänger Frank Richter hatte einen Laptop erwartet. Stattdessen befand sich in der Sendung ein kristallines Material.

Die Schenkendorfer Flur in Bestensee wurde mit Einsatzfahrzeugen und Polizei abgesperrt, bis das verdächtige Material gesichert war. Quelle: Andrea Müller

Verdacht auf Betrugsmasche

Zunächst war der Bestenseer von einer Betrugsmasche ausgegangen und hatte sich bei Amazon gemeldet. Seiner Meinung nach könnten die Gangster sehr professionell vorgegangen sein, um den Laptop gegen einen billigen anderen Stoff auszutauschen. Offensichtlich hatten die Täter sogar genau das Gewicht des Laptops ermittelt und entsprechendes Gut in einer blauen Plastitüte abgewogen, damit im Versandvorgang schon von Seiten des Gewichts nichts auffällig erscheint. Richter war davon ausgegangen, dass es sich bei dem Inhalt um harmlosen Zucker handelt. „Sicher war ich mir aber nicht und probieren wollte ich auch nicht“, sagte er.

So sah das geöffnete Paket von Amazon aus. Quelle: Privat

So hatte er auch bei der Polizei in Königs Wusterhausen angerufen, nachdem er das Paket am 20. Januar erhalten und geöffnet habe. „Aber die haben abgewiegelt und meinten, ich soll das mit Amazon klären“, berichtet der Bestenseer. Damit habe er sich aber nicht zufrieden geben wollen. Seiner Meinung nach hätte es sich ja auch um Drogen handeln können. „Die dürfte ich ja auch nicht einfach zurück schicken, da komme ich ja selber in Teufels Küche“, lautet seine Meinung. Deswegen wandte er sich in einer Mail an die MAZ.

Statt eines Laptops kam aus der versiegelten Innenverpackung diese blaue Plastiktüte mit einem kristallinen Material darin. Quelle: Privat

Polizei reagierte erst nach MAZ-Nachfrage

Die ging der Sache nach und hatte am Freitagvormittag Kontakt mit dem Versandhaus und der Polizei in Cottbus aufgenommen. Nun wurde prompt reagiert; der Alarm ausgelöst, der in Bestensee für großes Aufsehen sorgte, obwohl der Einsatzort in der Schenkendorfer Flur weiträumig abgesperrt worden war.

Einsatzleiter Jan Kretschmar (re.) mit Spezialeinsatzkraft Matthias Hentze. „Nun kommt das verdächtige Material zur Analyse ins Labor“, so der Einsatzleiter. Quelle: Andrea Müller

Einsatzleiter Jan Kretschmar hatte Matthias Hentze hinzugezogen, der Spezialist ist für derartige Einsätze. Viele Feuerwehrfahrzeuge und auch Rettungswagen waren vor Ort. Die Feuerwehrleute sind dann schließlich mit Vollausrüstung samt Atemschutzmaske in das Haus der Familie Richter und sicherten das verdächtige Gut.

Verdächtiger Stoff kommt zur Analyse

„Das wird nun zur Analyse gebracht“, sagte der Einsatzleiter der MAZ. Damit war der Großeinsatz der Feuerwehr beendet. Die Kameraden und auch die medizinischen Einsatzkräfte rückten ab. Schließlich wurde Richter noch ausgiebig von der Polizei befragt. Unter anderem sei ihm die Frage gestellt worden, ob er Feinde habe. Dies konnte Richter mit einem klaren „Nein“ beantworten. Der Familienvater ist von Beruf Ingenieur für Maschinenwesen.

Die Polizei befragte Frank Richter nach Abschluss des Großeinsatzes ausführlich zu dem Vorgang. Quelle: Andrea Müller

Amazon will Vorfall klären

Der Pressesprecher von Amazon, Steffen Adler, konnte am Freitag noch keine näheren Auskünfte zu derartigen Vorfällen geben, versprach aber, sich um den konkreten Fall von Frank Richter in Bestensee zu kümmern. Für den steht ja unter dem Strich auch die Frage, ob ihm die rund 800 Euro von Amazon erstattet werden, die er für den bestellten Laptop ausgegeben hatte. Etwas befremdlich fand Richter, der so etwas zum ersten Mal erlebt hat, dass die Polizei erst dann reagierte, nachdem sich die Presse eingeschaltet hatte. „Nun müssen wir aber abwarten, was bei der Analyse heraus kommt“, meinte der Bestenseer, der in der Schenkendorfer Flur neu gebaut hat und seit etwa anderthalb Jahren hier wohnt.

Von Andrea Müller