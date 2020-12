Bestensee: Andrang zur Sitzung der Gemeindevertreter

Schon vor der Sitzung des Gemeindevertreter von Bestensee gab es am Eingang zur Landkostarena dichtes Gedränge. Wachschutz sorgte für Ordnung. In der Sitzung geht es um den gemeinsamen Antrag von AfD, CDU und UBBP zur Montessori-Schule.

Zur Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in Bestensee herrschte schon am Eingang Gedränge. Quelle: Andrea Müller