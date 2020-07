Bestensee: Antragsfrist für Kultur- und Regionalförderung verlängert

Bestensee

Vereine aus der Gemeinde Bestensee haben noch bis 16. August die Möglichkeit, Fördergelder aus der Richtlinie zur Regional- und Kulturförderung zu beantragen. Die entsprechende Förderperiode wurde bis Mitte August verlängert.

Die Gemeinde Bestensee möchte damit das ehrenamtliche Engagement als wichtigen Bestandteil des sozialen Zusammenlebens würdigen. „Ohne die zahlreichen Vereine in der Gemeinde Bestensee würde das kulturelle Leben nicht so stattfinden wie wir es kennen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Gemeinde.

Unterstützung für Vereine seit 2019

Um die Vereine bei ihrer Arbeit zu unterstützen zu können hat Bestensee 2019 die Richtlinie zur Regional- und Kulturförderung in der Gemeinde beschlossen. Diese Richtlinie ermöglicht es den Bestenseer und Pätzer Vereinen, Förderungen für sportliche, künstlerische und kulturelle Tätigkeiten und Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Gemeindepartnerschaften und Traditions-, Heimat- und Brauchtumspflege zu beantragen.

Förderfähig sind Vereine, die seit einem Jahr bestehen

Förderfähig sind Vereine, die seit mindestens einem Jahr im Vereinsregister mit Sitz in Bestensee eingetragen sind oder seit einem Jahr bestehen und deren Mitglieder überwiegend natürliche Personen sind und einen Mitgliedsbeitrag erheben. Grundsätzlich nicht gefördert werden politische Parteien und Wählervereinigungen, Genossenschaften und wirtschaftliche Vereine.

Beratung der Anträge am 25. August

Die Gemeinde Bestensee ruft alle antragsberechtigten Vereine auf, bis zum 16. August ihre Fördermittelanträge bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. Die eingegangenen Anträge werden dann in der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Sozialwesen, Bildung, Kultur und Sport am 25. August 2020 beraten.

Die Antragsformulare sowie die Förderrichtlinie können von der Homepage der Gemeinde Bestensee heruntergeladen werden. Auf der Startseite der Gemeindehomepage unter www.bestensee.de wurde ein entsprechender Link eingefügt, so die Verwaltung.

