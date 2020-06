Anwohner der Puschkinstraße in Bestensee schlagen Alarm: Der Verkehr vor ihrer Haustür gefährdet sie, denn die nur drei Meter breite Trasse wird als Umfahrung der Baustelle in der Ortsmitte genutzt.

Anwohner an der Puschkinstraße in Bestensee wollen, dass die Trasse vor ihrer Tür eine verkehrsberuhigte Zone wird, in der nur Schritt gefahren werden darf. Quelle: Andrea Müller