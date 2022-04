Bestensee

Eine außerordentliche Sitzung der Gemeindevertretung findet am Donnerstag um 19 Uhr in der Landkostarena in Bestensee statt. Dabei soll es um die Änderung des Haushaltsentwurfs 2022 gehen. Zudem soll ein Antrag auf Einzelgenehmigung zur Aufnahme eines Kredits für Investitionen diskutiert werden. Thema wird darüber hinaus die Umsetzung „Digital-Pakt Schule“ in der Grundschule Bestensee sowie die Aufstellung eines Schul- Hortcontainers sein.

Plan Bestensee: Gemeinde soll auf Grundstückskauf verzichten

Den eigentlichen „Sprengstoff“ beinhaltet aber ein Antrag der Fraktion Plan Bestensee und Pätz. Die Fraktion will verhindern, dass ein Grundstück des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) in der Motzener Straße von der Gemeinde Bestensee gekauft wird. Der Grund: Die Gemeinde könne sich das nicht mehr leisten. In dem vierseitigen Antrag wird das im Detail begründet.

Um den Kauf gab es schon viele Diskussionen. Lange war der Preis für das Filetstück in der Ortsmitte nicht bekannt. Mit einem Beschluss der Gemeindevertretung war der Kauf schließlich auf den Weg gebracht worden, indem dem BEV der Kaufwille bekundet wurde. Das hatte seinerseits den Kauf an den Bau von Sozialwohnungen gebunden. Für jede errichtete Sozialwohnung sollte der Käufer einen Nachlass von 25 000 Euro erhalten.

Realisierungs- und Finanzierungskonzept liegt nicht vor

Dennoch, so Jürgen Ostländer von Plan Bestensee, sei der Kaufpreis hoch. Seitens des BEV werde das Grundstück für 1,77 Millionen Euro angeboten. Im Haushalt der Gemeinde Bestensee seien dafür 1,3 Millionen Euro eingestellt worden. In der Summe sei der Nachlass für die Sozialwohnungen bereits berücksichtigt. Das Geld solle innerhalb einer Kreditaufnahme für die Pflichtaufgaben wie Umbau der Grundschule und des Vereinshauses zur Kita realisiert werden. Das Projekt werde an einen Investor übergeben, der auch die Sozialwohnungen bauen soll. Mittel für Bauplanung und Ausschreibung seien nicht in den Haushalt eingestellt. „Ein Realisierungs- und Finanzierungskonzept, dessen Erstellung auf Antrag der UBBP durch die Gemeindevertretung beschlossen wurde, liegt nicht vor“, heißt es weiter in dem Antrag von Plan Bestensee.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Meinung von Jürgen Ostländer könne sich Bestensee den Kauf der Motzener Straße nicht leisten. Stattdessen solle die Gemeinde zum Beispiel in das Grundstück in der Köriser Straße investieren.

Schrobsdorff-Haus soll vorerst nicht Bürgertreff werden

Auf großen Widerspruch seitens Plan Bestensee stößt auch die Herausnahme der finanziellen Mittel für das Schrobsdorff-Haus im Bestenseer Ortsteil Pätz aus dem Haushalt der Gemeinde. Hier sollte ein Bürgertreff entstehen. Auch dieses Thema werde am Donnerstag bei der außerplanmäßigen Sitzung des Gemeindeparlaments diskutiert.

Von Andrea Müller