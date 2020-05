An der Fischerei: Stress um neue Straße

Bestensee

Eine noch gar nicht existierende Straße am neuen Wohngebiet An der Fischerei in Bestensee sorgt für jede Menge Aufregung. So erneut am Montagabend im Bauausschuss Bestensee. Dies, obwohl dieses Thema gar nicht auf der Tagesordnung zu finden war. Um die 30 Gäste waren in den Gemeindesaal am Rathaus gekommen, sodass sich Abstände wegen der Corona-Ansteckungsgefahr kaum einhalten ließen. Auch die Fenster hielt man geschlossen; lediglich zwei waren angekippt. Einige Gäste hatten Masken angezogen.

Thema brennt unter den Nägeln

„Die neue Straße dort brennt unter den Nägeln“, begründete Bauausschuss-Vorsitzender Peter Neumann (Unabhängige Bürger) sein Vorgehen, das Thema Straße anzusprechen. Das Gebiet um die Alte Fischerei lag viele Jahre brach. Seit geraumer Zeit entsteht hier ein neues Wohngebiet mit 163 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen. Es wird mit rund 300 neuen Bewohnern gerechnet.

Ein Bauschild gibt an der Baustelle genaue Informationen, was hier An der Alten Fischerei entstehen soll. Quelle: Andrea Müller

Im Sommer erste Einzüge geplant

Die Häuser sind inzwischen fast fertig; im Sommer könnten die ersten Familien hier einziehen. Was jedoch nach wie vor fehlt, ist eine Lösung für das Verkehrsproblem. Denn bisher gibt es nur die schmale Straße Am See sowie eine Baustraße, die jedoch nicht länger genutzt werden soll.

Anwohner drängen auf Lösung

Anwohner hatten in der Vergangenheit mehrmals auf die unhaltbare Situation hingewiesen und auf den baldigen Bau einer Straße gedrungen. Bisher ohne Erfolg. Auch am Montag konnte Gitte Kunze, die extra in den Ausschuss gekommen war, keine Hoffnung gemacht werden. Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) machte daraus keinen Hehl: „Ich kann Ihnen keine schnelle Lösung versprechen“, sagte er klipp und klar.

Die kleine Straße Am See ist völlig überlastet. Jetzt schon, obwohl das neue Wohngebiet weiter hinten noch gar nicht in Betrieb ist. Quelle: Andrea Müller

Keine neuen Informationen

Das bestätigte auch Planer Bastian Hirschfelder von der Dubrow GmbH. Nach seinen Angaben solle geprüft werden, ob ein Genehmigungsverfahren außerhalb des Bebauungsplanes (B-Plan) möglich ist. „Es gibt diesbezüglich aber keine neuen Informationen“, meinte er.

Im Hintergrund brodelt ein Streit

Offenbar ist ein Streit zwischen Gemeinde und Investor für die Unwegbarkeiten verantwortlich. Der Bürgermeister zählte eine ganze Serie von Veränderungen auf, die eigenmächtig auf der Baustelle vorgenommen worden seien – ohne die Gemeinde zu konsultieren, die die Planungshoheit innehabe. Dazu gehörten seinen Angaben zufolge unter anderem, dass die Parkplätze verschoben, die Schachtdeckel zu hoch eingebaut, die Trinkwasserleitungen umgeplant und die Oberflächenentwässerung verändert worden seien. Zudem fehlten Berechnungen und Nachweise.

Bastian Hirschfelder (im karierten Hemd am Tisch) ist Planer. Seinen Aussagen zufolge gebe es derzeit keine neuen Informationen bezüglich der neuen Straße. Quelle: Andrea Müller

Bürgermeister will keinen Rechtsstreit

Quasdorf betonte dennoch, dass er einen Rechtsstreit möglichst verhindern wolle. Deswegen sei ein Büro mit einer Bestandsaufnahme beauftragt worden. Die Übernahme könne nicht erfolgen, solange man nicht wisse, was Sache ist. Erst wenn die Probleme gelöst seien, könne das neue Wohngebiet in Betrieb gehen.

„Mitte-Lösung“ wird favorisiert

Abgesehen davon muss die Gemeindevertretung beschließen, wo die neue Straße für das Wohngebiet gebaut werden soll. Das Rathaus favorisiere dabei die „Mitte-Lösung“, das heißt, eine Straße, die mittig zwischen Glunzbusch und Mozartstraße hin zur B 246 führen soll. Das Problem dabei sei, dass die Forst dem Ansinnen zustimmen muss, weil Waldflächen betroffen sind. Die stelle bisher erhebliche Forderungen, was den Preis anginge als auch bei der Wiederaufforstung. Mit der Landesplanung, dem Naturschutz und dem Landkreis gäbe es Gespräche wegen der Straße.

Planung dauert schon zehn Jahre

Inzwischen wird seit zehn Jahren um die Planung dieses Wohngebiets samt Infrastruktur gerungen; auch darauf machte Quasdorf am Montagabend im Bauausschuss aufmerksam. Damals war noch die Errichtung eines Supermarktes und Parkhauses vorgesehen gewesen, die an der neu zu bauenden Straße liegen sollten. Beide Bauten seien vom Tisch.

Viele Wortmeldungen

Mehrere Gemeindevertreter waren in die Sitzung des Bauausschusses gekommen und meldeten sich zu Wort. Claus Weßlau ( CDU) sprach von einer Zumutung für die jetzigen Anwohner, vor deren Haustür sämtlicher Verkehr für das neue Wohngebiet abgewickelt werde. „Das müsste man verbieten“, erklärte er. Auch Heiko Flieger (Unabhängige Bürger) bot eine Lösung für den Streit mit dem Investor an. „Wenn so viel falsch gemacht wurde, müsste man doch einen Baustopp verhängen können“, sagte er. Das lehnte der Bürgermeister jedoch ab. „Dafür müsste man viel Geld in die Hand nehmen“, erwiderte er auf die Bemerkung von Flieger. Zudem wolle er sich lieber mit dem Investor einigen.

Verwaltung muss Problem lösen

Ausschussmitglied Silvia Bothe ( AfD) schlug vor, den Projektleiter noch einmal in den Bauausschuss einzuladen, damit er Rede und Antwort stehen könne. Quasdorf hielt auch das für wenig sinnvoll, denn weder der Bauausschuss noch die Gemeindevertretung könnten die strittigen Punkte aus dem Weg räumen. Damit müsse sich nun die Verwaltung beschäftigen.

