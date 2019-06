Bestensee Bestensee - Machtverlust des Bürgermeisters Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) wird nicht mehr den Hauptausschuss anführen. In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung wurde sein Vorsitz abgelehnt.

Der Blick in den Saal wenige Minuten vor Beginn der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend in Bestensee. Quelle: Andrea Müller