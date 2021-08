Bestensee

Ein Wohnmobil und ein Lastkraftwagen stießen am Donnerstagnachmittag auf der A 13 in Fahrtrichtung Dresden seitlich zusammen, weil bei der Ausfahrt vom Parkplatz Am Kahlberg am Donnerstagnachmittag offensichtlich das Stoppschild missachtet wurde. Es kam zu einem Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ein Skoda und ein Mazda kollidierten am Freitagvormittag an der Auffahrt Bestensee auf die Autobahn in Richtung Berlin. Beide Autos blieben danach aber fahrbereit.

Von MAZonline