Bürgermeister lobt bei Neujahrsempfang die gute Zusammenarbeit

Bestensee

Rund 200 Gäste waren am Montagabend der Einladung von Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) zum Neujahrsempfang in die Landkost-Arena gefolgt. Bürger, Gemeindevertreter, Mitglieder des Kreistages, des Landtages, die Bundestagsabgeordnete Silvia Lehmann ( SPD), Vertreter der Vereine und Organisationen und später auch den Landrat Stephan Loge ( SPD) konnte der Bürgermeister begrüßen, bevor er wie üblich mit einem kurzen „Zahlengemenge“, wie er es nennt einen Rückblick in das vergangene Jahr gab. So war unter anderem zu erfahren, dass 2019 die Freiwillige Feuerwehr 160 mal alarmiert wurde, zu 45 Brandeinsätzen und 115 Hilfeleistungen. Es waren fast 30 Einsätze mehr wie in den Vorjahren. Das zeige, dass die Ausbildung der Feuerwehrleute immer wichtiger werde aber auch die Ausstattung an Bedeutung gewinne. So wurden 2019 in die Ausstattung 260.000 Euro investiert.

Einwohnerzahl ist um 201 gestiegen

Die Einwohnerzahl von Bestensee ist um 201 auf 8044 gestiegen. Beziehe man bei der Betrachtung der Einwohnerzahlen auch die angemeldeten Nebenwohnsitze mit ein, das seien 932 zusätzliche Menschen in der Gemeinde, so komme man sogar auf 8976 Einwohner, so Quasdorf.

Neujahrsempfang 2020 in Bestensee Quelle: Gerlinde Irmscher

Ein Blick in die Kasse zeige, dass sich auch dort eine positive Bilanz zeihen lasse. So ist die Gewerbesteuer von 2015 bis 2019 um 1.059.093 Euro gestiegen. Das Gesamtvolumen beträgt 2.031.982 Euro. Betrug die Einkommenssteuerzuweisung 2015 noch 2.189.114 Euro, sind es jetzt 2.918.414 Euro. Die aktuelle Schlüsselzuweisung beträgt 3.966.160 Euro. Die Kreisumlage, die sich an den Einnahmen der Gemeinde misst beträgt 3.115.301 Euro.

50 Veranstaltungen

50 Veranstaltungen standen 2019 auf dem Programm. Das funktioniere nur, durch die gute Zusammenarbeit im gesamten Amt, gemeinsam mit dem Heimat- und Kulturverein.

Dank für Zusammenarbeit

„Ich möchte mich bei allen, angefangen von der Verwaltung, den Gemeindevertretern und Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Davon lebt Bestensee“, beendet Klaus-Dieter Quasdorf sein „Zahlengemenge“. Anhand einer Power-Point-Präsententation mit Bildern von Wolfgang Purann und Dagmar Jaschen konnten die Gäste das Geschehen im Jahr 2019 noch einmal bildlich nachvollziehen.

„Der Neujahrsempfang ist einmal ein zwangloses Miteinander, derer die ehrenamtlich arbeiten. Man trifft andere Vereine und hört, was es Neues gibt“, sagt Marianne Schmidt, Vorsitzende der Partnerschaftskommission Bestensee – Havixbeck. So sieht es auch Bodo Bredow: „Man trifft so manchen, den man sonst nicht sieht, lässt das vergangene Jahr Revue passieren und erfährt, was es Neues gibt“.

Legendäres Eisbein

Legendär beim Neujahrsempfang ist „Eckis Eisbein“, zubereitet von Eckehard Schirmer mit Unterstützung von Reinhold Scharfe. Und wer es nicht ganz so deftig mochte, konnte sich mit Kesselgulasch oder Obst stärken.

Von Gerlinde Irmscher