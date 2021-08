Das Bundeseisenbahnvermögen will Bestensee ein Grundstück verkaufen, wenn darauf auch Sozialwohnungen entstehen. Streitpunkt ist noch der Preis, der sich deutlich vom Bodenrichtwert unterscheidet.

In der Motzener Straße in Bestensee bietet das Bundeseisenbahnvermögen ein Grundstück zum Verkauf an. Quelle: Andrea Müller