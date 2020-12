Bestensee

Der gemeinsame Beschlussantrag von CDU und den Unabhängigen Bürgern (UBBP) mit der AfD für die kommende Sitzung der Gemeindevertretung schlägt große Wellen. Die Fraktionen bitten darin die Verwaltung Gespräche mit dem Träger der Montessori-Schulen in Niederlehme aufzunehmen, um die Kommune als neuen Schulstandort in Betracht zu ziehen ( MAZ berichtete). Die Zusammenarbeit mit der AfD sorgte für wenig Verständnis bei der Vorsitzenden der Gemeindevertretung Kerstin Rubenbauer (Linke). Nun schaltete sich zudem CDU-Generalsekretär Gordon Hofmann ein.

CDU-Generalsekretär schaltet sich ein

Denn die CDU hatte bereits auf ihrem Parteitag vor zwei Jahren beschlossen, zukünftig nicht mehr mit der AfD zusammenzuarbeiten. In einem Telefonat wies Hofmann Bestensees CDU-Fraktionsvorsitzenden Claus Weßlau freundlich darauf hin, wie dieser erklärt. „Nun bin ich sehr unsicher, ob ich den Antrag zurückziehe oder nicht“, sagt Weßlau auf Nachfrage. Er vertritt jedoch nach wie vor den Standpunkt, dass es auf kommunaler Ebene in erster Linie wichtig sei, ein gutes Verhältnis mit den anderen Fraktionen zu pflegen. „Die große Politik ist da nur eine Randnotiz“, so Weßlau weiter.

Antragsteller können Aufregung nicht nachvollziehen

So seien die beiden AfD-Fraktionsmitglieder von den Bürgern gewählt worden und würden somit auch einen Teil der Bevölkerung vertreten. „Nur weil sie in der AfD sind, kann ich mich doch nicht weigern, mit ihnen zu reden“, sagt Claus Weßlau. Zwar gäbe es in der Partei Personen, mit denen man nichts zu tun haben will, aber das sei auch woanders der Fall. Für ihn stehe zumindest fest, dass man mit den beiden AfD-Mitgliedern gut zusammenarbeiten könnte. Auch Annette Lehmann (UBBP) kann die Aufregung um den gemeinsamen Antrag nicht nachvollziehen. „Es geht doch hierbei lediglich um die Bitte eines Gesprächs“, erklärt sie.

Zudem ärgere sich Lehmann über die Aussagen von Kerstin Rubenbauer, die eine Kooperation mit der AfD strikt ablehne. „Als Vorsitzende der Gemeindevertretung müsste sie neutral sein“, so Annette Lehmann und merkt an, dass es bereits im vergangenen Jahr einen gemeinsamen Antrag von der WIR!-Fraktion und der Linkspartei mit der AfD gegeben hätte. Doch Kerstin Rubenbauer hält dagegen. „Die AfD hat sich lediglich dem angeschlossen und als Vorsitzende der Gemeindevertretung kann ich die Fraktion nicht ausgrenzen“, erklärt Rubenbauer. Vorabgespräche mit den AfD-Mitgliedern habe es zudem nicht gegeben. „Wäre der Antrag direkt von der AfD gekommen, hätten wir diesen nicht unterstützt.“

Von Joice Nkaigwa