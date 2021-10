Bestensee

Cornelia John hat Familie, eine Wohnung, Arbeit bei einer Bestenseer Wachschutzfirma – alles könnte gut sein, doch leider hat die Frau massive finanzielle Probleme. Ihr früherer Arbeitgeber habe sie über Monate nicht bezahlt, obwohl sie für ihn weiter arbeitete. Sie klagte gegen ihn und wandte sich um Hilfe an das Jobcenter in Königs Wusterhausen. Doch ihre Probleme blieben bestehen.

Die Bestenseer Sicherheitsfirma, bei der Cornelia John früher arbeitete, zahlte seit Mitte des Jahres nicht mehr. Für Mai, Juni und einen Teil vom Juli habe sie keinen Lohn mehr erhalten, obwohl die Wachaufgaben weiter ausgeführt worden seien. Es hieß, der ehemalige Chef des Sicherheitsdienstes sei untergetaucht. So reichte John Klage beim Arbeitsgericht in Cottbus ein – dort sei am 3. August ein Versäumnisurteil gefällt worden, das aber nicht zustellbar war, weil der Mann weiter verschwunden blieb.

Cornelia John hatte nun niemanden mehr, an den sie sich wenden konnte, um ihr Geld zu bekommen. „Mir blieb nur der Weg zum Jobcenter in Königs Wusterhausen“, sagt sie. Denn viel verdient hatte sie ohnehin nie, doch Miete und Lebenskosten mussten weiter aufgebracht werden. Ein Enkel hatte Schuleinführung. „Ich hatte nicht einmal Geld für eine Zuckertüte“, so John. Dabei schießen ihr die Tränen in die Augen.

Zwei Anträge beim Jobcenter Königs Wusterhausen

So stellte sie einen Antrag auf Insolvenzgeld, der jedoch abgelehnt worden sei, weil die Firma nie Insolvenz angemeldet worden war. In ihrer Verzweiflung schrieb John einen Antrag auf eine Zahlung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sozialgesetzbuch.

Gleichzeitig bewarb sie sich bei einer anderen Sicherheitsfirma und wurde von Dieter Schulz eingestellt. Das nahm nun das Jobcenter zum Anlass, das beantragte Geld nicht an Cornelia John auszuzahlen. Man teilte ihr mit: „Die Zahlung Ihrer Leistungen wurden vorläufig ... eingestellt, weil Sie eine Erwerbstätigkeit bei der Firma Schulz Security und Partner aufgenommen haben und deshalb ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen sichern könnten.“

Cornelia John gemeinsam mit ihrem neuen Chef Dieter Schulz von Security und Partner aus Bestensee. Quelle: Andrea Müller

Die Schuldensumme wurde immer größer

Doch inzwischen war die Miete aus den Sommermonaten ohne Einnahmen aufgelaufen. John geriet finanziell deutlich ins Minus, erzählt sie. In der neuen Firma arbeitete sie nur wenige Stunden und für die Einsätze zum Beispiel am Jobcenter in Brandenburg an der Havel oder beim Puhdys-Konzert in Bestensee musste sie das Geld für den Sprit vorschießen. „Aber wovon?“, fragt John. Zum Glück sei ihr der neue Arbeitgeber entgegen gekommen, sodass sie nicht habe mit dem eigenen Auto fahren müssen, sondern mit Kollegen. „Ich will ja dem Staat nicht auf der Tasche liegen, sondern mein Geld mit Arbeit verdienen“, sagt sie. Genau für solche Fälle habe doch der Staat mit Hilfen vorgesorgt.

Das Jobcenter in Königs Wusterhausen habe seine Meinung zu den Zahlungen bis heute nicht geändert, so John. Gegenüber der MAZ wollte sich das Jobcenter mit Hinweis auf den Datenschutz nicht äußern.

Verdi: Solche Fälle kommen vor

Die Geschichte von Cornelia John ist kein Einzelfall. Andreas Splanemann, Sprecher bei der Gewerkschaft Verdi Berlin-Brandenburg, sagt: „Solche Fälle kommen vor, sie sind zum Glück nicht allzu häufig. Aber in den vergangenen Jahren hat es eine Reihe von spektakulären Firmenpleiten gegeben.“ In dem Zusammenhang nennt er Schlecker und Air Berlin. Dabei würde ein Vielzahl von Rechtsfragen aufgeworfen. „Unsere Mitglieder erhalten in Streitfragen mit dem Arbeitgeber Rechtsschutz und damit auch die notwendige Beratung, um z.B. Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber durchsetzen zu können“, erläutert er.

Wer nicht Mitglied einer Gewerkschaft sei, könne sich natürlich auch einen eigenen Rechtsbeistand organisieren – was besonders in schwierigen Fällen ratsam sei – müsse aber für entstehende Kosten selbst aufkommen.

Erneut Verhandlung im Arbeitsgericht in Cottbus

So ist es auch bei Cornelia John, die allerdings Prozesskostenhilfe beantragt und erhalten hat. Vergangene Woche hat nun das Arbeitsgericht in Cottbus erneut in dem Fall verhandelt. Wie Pressesprecherin Ulrike Heither sagte, sei nun erneut ein Versäumnisurteil ergangen, da der Beklagte wieder nicht vor Gericht erschienen war. „Wenn der Beklagte nicht erscheint, geht das Gericht davon aus, dass die Klage schlüssig ist“, so Heither. So müsse der Beklagte die ausstehenden Monatsgehälter an Cornelia John zahlen. Allerdings habe er eine Woche Zeit, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Von Andrea Müller